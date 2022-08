Malestar con la Obra Social Provincia por falta de cobertura de ciertos laboratorios

La cobertura de medicamentos en la Obra Social Provincia cada vez es menor. Hay remedios que ya no entran en la receta y esta situación complica sobre todo a los jubilados. Ante esta problemática el titular del SEP José Díaz dijo en Banda Ancha señaló que 'de acuerdo al laboratorio que pertenece el medicamento, lo reciben o no. Nos hemos cansado de reclamar esto'.

Además avisó que ante la negativa del gobierno, 'vamos a instalar una carpa. El gobernador nos prometió una reunión y hasta hoy no se dio. Ya no hay mucho de que conversar'. Díaz cuenta que a los afiliados les cobran 'un adicional, por seguridad y tecnicismo le ponen. La salud es un área crítica que si no cubre las expectativas, la gente cuando se enferma no sabe como solucionar el problema. Se manejan 600 millones de pesos mensuales'.