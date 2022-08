Día de las Infancias: salen a controlar comercios por la falta de precios en los productos

Se acerca el Día de las Infancias un día clave para las ventas de los comerciantes sanjuaninos, que se preparan para un fin de semana agitado. Desde la secretaria de Defensa al Consumidor salen a controlar los comercios para evitar cualquier tipo de fraude.

“Ya nuestros inspectores están controlando” dijo a Canal 13 el subsecretario del organismo, Pablo Pérez. Al respecto detalló están observando que los productos “tengan exhibidos los precios en cada uno de los juguetes”.

Otro de los aspectos fundamentales será que cada artículo tenga algunas indicaciones específicas, “en el caso de juguetes importados que tengan instrucciones en castellano”. También es importantes que se indiquen las edades para el uso de los mismos, en el caso de las pinturas que usualmente vienen para niñas, también será importante este dato además de explicitar si pueden ser tóxicos para cierta edad.

“Aún no se han labrado infracciones, pero hemos advertidos que muchas jugueterías no tenían el precio de los juguetes, se los ha intimado a que los coloquen, de no ser así vamos hacer infracciones”, finalizó.