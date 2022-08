Reemplazaron el poste que cayó sobre la camioneta pero hay otros dañados

Durante el pasado martes 16 de agosto se vivió una tensa situación en el departamento Rivadavia ya que una pilastra gigante cayó sobre una camioneta de la Secretaría de Ambiente. Si bien la misma ya fue reemplazada por otra en buen estado, en esa zona a metros de distancia hay otros postes que se encuentran dañados.

El hecho se dio sobre la intersección de la Avenida Libertador General San Martín y calle Galíndez. Horas después de que el pilar de concretó cayera sobre el capó de la camioneta, afortunadamente cuando no había nadie dentro, el problema fue solucionado. No obstante, el móvil de Canal 13 se trasladó hasta la zona y constató que no se trataba de un caso aislado.

Uno de los postes desgranados

En la misma cuadra, hay diferentes postes que no se encuentran en una situación óptima. Algunos comenzaron a desgranarse en la base y eso se ve a simple vista por más que les dieron algunas manos de pintura por encima. Sumado a esto hay algunos que se encuentran hechos de madera y se encuentran partidos en algunos sectores del mismo.

Otro aspecto que también genera preocupación es que la gran mayoría, presentan una separación con el suelo justo en la parte en la que están enterrados. Uno puede notar que hay un espacio entre el piso y el tramo del pilar que entra en contacto con la tierra. En pocas palabras, hay una gran cantidad de pilares a los costados de esta transitada vía que también requieren atención inmediata.