Lanzaron un programa de prevención de adicciones

En san Juan hay muchas personas con problemas de alcohol y drogas. Muchas de ellas no saben a dónde concurrir para buscar una salida. Desde Rawson, su intendente Rubén García, lanzó este jueves un programa de prevención de adicciones. Este proyecto abordará los problemas de forma individual y/o familiar.

'Las políticas de estado de esta municipalidad que lleva varios años recorriendo este problema y ahora lanza un programa de comunidades preventivas. El mismo se desarrollará en diferentes lugares del departamento donde se va a tratar de manera individual y con la familia también. La idea es tratar de dar soluciones en lo que son las adiciones'.

García manifestó que cuentan con el mejor equipo de profesionales para intentar mermar el consumo de drogas y alcohol en el departamento, 'tenemos un directorio y un gran plantel de personas muy capacitadas'.

También aclaró que esta problemática no es solo del municipio, sino de la 'ciudadana. Si no lo hacemos de forma conjunta la solución va a ser difícil. Creo que la comunidad de Rawson tiene que tener presente, no lo podemos hacer desde el estado, sino toda la población del departamento'.

Y en el final de la conferencia de prensa agregó que hoy la 'educación como estrategia preventiva asume un rol fundamental'.