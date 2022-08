Se viene la Primera Peña de Canto, Humor y Danza de San Juan

Este jueves en Banda Ancha, el artista folklórico sanjuanino 'Nano' Rodríguez, contó que se viene la primer Peña de Canto, Humor y Danza, que se llevará a cabo en el salón 'El Angelito', junto a 'Los Cumpas', Diego Villegas, Adrián González, el taller municipal de Rawson y habrá un campeonato de Danza donde premiarán a las mejores parejas de la noche.

La peña será el próximo 20 de Agosto y las entradas ya están a la venta, según detalló 'Nano', se están vendiendo muy bien, 'estamos muy contentos, hemos despegado la Peña del Nano de este encuentro de amigos y la verdad que nos ha dado muy buenos resultados, estamos muy ansiosos porque se están vendiendo muy bien las entradas anticipadas y eso para nosotros es un gusto porque nos vamos preparando y vamos creando un ambiente que nos gusta y nos motiva para armar el show', sostuvo.

Por otro lado, el folklorista habló del gran presente que atraviesa en su carrera, lleno de proyectos, fechas de presentación y de lo que se viene en un futuro, 'estoy muy feliz porque mi viejo tiene una grilla de presentaciones muy importante, estamos trabajando porque este año pensamos arrancar por Uruguay con una gira de prensa muy importante a principio de Octubre, estamos muy contentos y agradecidos a Dios', señaló.

El cantante relató que a él le costó 25 años llegar a consagrarse y no se avergüenza de ello, 'durante 25 años tuve que golpear la puerta y tuve que cantar cosas que por ahí no estaban dentro de lo que yo quería o de lo que era mi repertorio, hoy me doy el lujo de poder cantar lo que yo quiero y transmitirle a la gente lo que yo siento', expresó.

Para finalizar, Nano invitó a la gente a la Peña y expuso que 'va a ser un encuentro de amigos en donde vamos a interrumpir y ser un poco imprudentes en el show de cada uno'.