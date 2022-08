Una alumna sanjuanina denunció que un profesor la acosó sexualmente

Mediante un posteo en su perfil de Facebook una joven sanjuanina lanzó una grave acusación contra un profesor. Esta chica aseguró que el docente la acosaba sexualmente todo el tiempo, haciéndole comentarios completamente desubicados. Debido a esto ya esta en proceso de realizar una denuncia formal además de haberle dado visibilidad a su situación en las redes sociales.

Se trata de Shirley Escobedo una alumna que estudia en la Escuela Técnica Obrero Argentino (ETOA), la cual contó el pasado 14 de agosto cuál es su situación. Allí en varias líneas explicó que el profesor de Química que tuvo en 4to, 5to y 6to año le hablaba de forma desagradable sobre su cuerpo tanto mediante las redes sociales como cuando se cruzaban en el colegio.

'Haciendo chistes pidió que lo siguiéramos en Instagram, a mi no me gustó la idea y no lo hice. A los días me envió la solicitud, no lo vi mal así que acepté y desde 2021 lo tenía como amigo. Hace dos meses y medio salí a una fiesta, me sacaron unas fotos y las subí. No tienen nada de malo, no estoy mostrando demás. Ahí empezó a decirme comentarios. Me dijo que 'cómo voy a subir fotos así con las tetas que tengo', después dijo que tenía 'mansos globos'', relató en el medio Telesol.

Si bien ella contó que al principio trató de no darle importancia ya que 'estaba acostumbrada' a que le hicieran comentarios sobre sus pechos, la situación no sólo se mantuvo sino que se agravó. El acusado ya no sólo la acosaba a ella sino que hacía comentarios sobre su cuerpo con otras estudiantes, tanto fuera de la escuela como dentro de la institución.

'Una compañera llegó tarde, él se la encontró y le dijo: 'Llegó temprano la tetona', refiriéndose a mi. Después el tercer comentario fue fuera de la escuela. Se encontró una compañera en un almacén y le dijo que 'me había encontrado un pretendiente para que se entretuviera un rato con mis tetas'. Ahí ya me sentí demasiado mal. Ese mismo día en la tarde me lo encontré e intenté hablar con él', contó.

En ese contexto Shirley, con un gran nerviosismo, le pidió que le dejara de faltar el respeto ya que ella siempre lo había tratado bien. Le dejó en claro que esos comentarios le parecían desubicados y le generaban una gran inseguridad. Ante este pedido el hombre reaccionó pidiéndole perdón pero entre medio de risas, dándole poca importancia al planteo de la acongojada joven.

'En esa conversación me dijo: 'Es que sos muy linda boluda'. Yo no supe que responderle así que se terminó la conversación. Gracias a unas profesoras y a los testigos que tengo pude denunciarlo en dirección. La llevaron al Ministerio y me llamaron para confirmar lo que había dicho. Me mandaron a denunciarlo en el CAVIG. Fui y me atendió una psicóloga que me dijo que no me podía tomar la denuncia porque no era un delito', recordó.

Luego de haber intentado llevar a la Justicia esta situación, Escobedo vivió otra situación desagradable. Al parecer en la escuela no tomaron ninguna medida concreta por lo que la joven lo vio dando clases nuevamente con total normalidad. Sumado a esto se lo cruzó cara a cara apenas días después de haberlo denunciado. Se sintió completamente desprotegida por la institución.

'A la semana lo vi dando clase como si nada, encima me lo crucé de frente y fue muy feo. Si yo no lo hubiera hecho público, la escuela no hubiera hecho nada. Se que dejo mal el nombre de la escuela, se que insulté de mala manera a los directivos pero si yo no me muevo ellos no hacen nada. Ellos me dijeron que me iban a ayudar, que me iban a proteger, que no me iba a cruzar con el profesor y fue lo primero que pasó', manifestó.

Por último, Shirley contó que recientemente ya se pudo poner en contacto con gente de la Dirección de la Mujer. Se trata de dos licenciadas que la van a asistir para que finalmente pueda presentar una denuncia formal en contra de este hombre.

'Fui a la Dirección de la Mujer, tuve una reunión por la publicación que hice y me acompañaron dos licenciadas. Gracias a ellas voy a poder hacerle la denuncia. Justicia sería que esta persona deje de dar clases porque una persona así no puede estar con adolescentes. Lo demostró no sólo conmigo sino con otros chicos, con profesoras, con preceptoras. Es muy vulgar por hablar', sentenció.