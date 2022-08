¿Cuáles son las señales de alerta para prevenir el suicidio en adolescentes?

Este viernes en Banda Ancha, María de los Ángeles Pérez y Karina Más, psicólogas integrantes del Programa Provincial de Prevención del Suicidio relataban que el suicidio es una problemática muy dolorosa, muy difícil de asumir, que trae muchas incógnitas, por lo que puede llegar a ser tabú, pero declaraban que a lo largo del tiempo han tratado de posicionar esta problemática como una problemática de salud y que debe ser abordada y hablada.

En los adolescentes las señales más comunes son los pensamientos negativos, conductas de aislamiento que no son comunes en los jóvenes, 'un joven que se aísla y no participa de sus actividades sociales, deportivos, escolares, cambios en la conducta, llantos frecuentes varias veces en la semana y mucho más si es durante el mismo día, cambios en el cuidado personal, una persona que no se atiende así misma de la misma manera en que lo hacía en otros momentos, el fracaso escolar, son algunos de los indicadores', manifestaron.

Seguidamente señalaron que el trastorno de comportamiento suicida se despliega a través de un proceso, lo que quiere decir que no son ideas que aparecen en la inmediatez sino que son planes que las personas vienen teniendo quizás por muchos meses y a veces años.

Remarcaron que quizás acumulan una serie de dificultades, donde no se encuentran soluciones, puertas que se cierran, 'y así como quien llena un vaso, una gota tras otra, llega un momento en que la situación se vuelve un callejón sin salida', indicaron.

En este proceso puede haber un trastorno mental, pueden encontrar diagnósticos que se hayan evidenciado al momento del gesto suicida, otras veces debutan con los diagnósticos y otras no hay ningún diagnóstico, en el marco de la psicología lo enmarcan como 'Crisis Existenciales' que cualquier persona puede tener, 'pueden haber transitado varios duelos en un corto período de tiempo, problemas de salud, dificultades laborales, un cúmulo de problemáticas, tenemos que estar alertas en torno a esas personas que pueden estar pasando un muy mal momento en su vida para acompañar', relataron.

Las psicólogas aseguraron que el suicidio es un problema grave de la salud pública, y ellas tratan de hablar del tema para que la comunidad se sensibilice, genere concientización y puedan saber como advertir una situación de riesgo para poder proteger a la población que puede estar vulnerable.

En la Argentina, los suicidios constituyen la segunda causa de muerte en la franja de 10 a 19 años. En el grupo de 15 a 19 años, la mortalidad es más elevada, alcanzando una tasa de 12,7 suicidios cada 100.000 habitantes, siendo la tasa en los varones 18,2 y en las mujeres 5,9.