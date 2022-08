OSP: aseguran que no hay problemas de cobertura en medicamentos ambulatorios

Frente a los reclamos por la falta de cobertura de la Obra Social Provincia de algunos laboratorios que realizó en Banda Ancha el titular del SEP, José Díaz, el secretario administrativo del Ministerio de Salud, Guillermo Bebelbaz, dijo que no han registrado inconvenientes.

“Hasta el momento sigue todo con normalidad y con igual funcionamiento que ha venido sucediente hasta ahora”, dijo y agregó, “me comentaron del tema y me quede sorprendido porque no hay quejas por lómenos de la obra social, ni de parte de los afiliado, ni de parte de las farmacias de falta de cobertura en medicamentos ambulatorios".

Pese a esto no descartó que algunas farmacias tengan problemas para conseguir algunas marcas con sus proveedores, aunque especificó que no es un problema que atañe a la Obra Social Provincia, “tampoco tenemos reclamos de que eso este sucediendo, pero puede haber una situación puntual”, finalizó.