Desgarrador relato de la novia de Pablo, el joven fallecido en Pocito

En la madrugada del último lunes, un joven sanjuanino falleció en el departamento Pocito. Se trata de Pablo Arévalo, quien perdió el control de su camioneta, chocó contra un árbol, terminó volcando y perdió la vida al instante. Tras enterarse de la lamentable noticia, fue despedido con dolor en las redes sociales por parte de su entorno.

Su novia, Melani Soria, publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram:

'Hoy se me fue el amor de mi vida..

No queda nada más que los recuerdos y todos los momentos que me diste de felicidad. Hoy quedó mi vida destrozada por completo, no se imaginan la clase de persona que era, la felicidad que manejaba siempre. Siempre me decía cambia esa cara que te ves fea, era normal en mi siempre idiota, a pesar de eso el me amaba, tuvimos mil momentos malos, pero luchamos una y otra y otra vez por este amor, nos amábamos como locos. Te amo como loca, te voy a amar toda la vida mi gordito. Espero que donde estés sigas con tu alegría y luz que tenias siempre.

Amen chicos amen no sean cagones arriesguen todo no dejen nada para después puede ser muy tarde

DESCANSA EN PAZ MI AMOR'

También, familiares, amigos y conocidos, manifestaron la tristeza por el suceso que sacudió la mañana del primer día de agosto, y lo hicieron a través de sus cuentas de Facebook.