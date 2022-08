Inquilinos se quejan por los medidores compartidos en el mismo consorcio

Muchos propietarios de consorcios usan un solo medidor de luz para varios departamentos. Esto derivó en la queja de varios inquilinos, que no consideran justo pagar lo mismo que su vecino, que tiene un mayor consumo de energía. Por esta situación muchas veces los locatarios se terminan yendo de esa vivienda.

Ante esta problemática, Víctor Bazán de la Asociación de Inquilinos de San Juan, alzó la voz y opinó sobre el tema.

'Las quejas es la segmentación de tarifas son habituales. A veces sucede que no todos tienen el mismo consumo. Por ejemplo un inquilino tiene tres aires acondicionados y su vecino uno, pero usan un solo medidor y se divide por la cantidad de inquilinos que hay. Entonces nadie sabe cual es el consumo real'.

Víctor Bazán manifestó que en otros tiempos los inquilinos no podían acceder 'al los subsidios cuando tenían la Asignación Universal por Hijo, imagínate ahora que todos tienen el mismo medidor y número de suministro. Ahí la puede hacer el propietario, pero el dueño no puede tener más de tres bienes que seguro lo tiene y el consumo no es equivalente a una sola vivienda sino a varias, tal vez ese consorcio que tiene un solo medidor paguen la tarifa normal', argumentó.

Por otro lado Bazán manifestó que le hicieron un pedido al presidente Fernández para que la segmentación alcance a los inquilinos. Los propietarios al tener más de tres bienes (la mayoría) no puede acceder al mismo.

'Le hicimos un pedido al presidente con la idea de que la segmentación alcance a nuestros inquilinos. El inquilino tiene un gasto diferente a lo de un propietario. Quizás tienen el mismo ingreso, pero el inquilino tiene el gasto del alquiler. Por eso pedimos que en la locación se tenga en cuenta la problemática de los medidores unificados', cerró Bazán que pide que se tenga en cuenta el gasto de los inquilinos a la hora de la segmentación.