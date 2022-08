Uñac sobre los 'saqueadores': 'Les quitarán los planes que no afecten a niños'

Este martes 2 de agosto el gobernador participó de una entrega de casas en el departamento Ullum. En ese contexto, la autoridad se tomó unos minutos para hablar con los medios de comunicación presentes. Allí volvió a referirse a las personas que intentaron saquear dos comercios el sábado, sobre los cuáles confirmó que les quitarán los planes que no afecten niños.

Sergio Uñac, gobernador de San Juan, manifestó frente al móvil de Canal 13 que esta confirmado que los mayores de edad que fueron detenidos por estos hechos dejarán de recibir planes sociales. Sin embargo, seguirán recibiendo los beneficios que estén destinados para sus hijos.

'Tuve conversaciones con el ministro de Desarrollo Social para levantar todos los planes sociales que no tengan que ver con derechos de los niños. La Asignación Universal por Hijo no es un beneficio para el titular sino para entregarle lo imprescindible al niño. Hasta ahora la situación esta absolutamente controlada. Me parece que va a ser ejemplificador lo que pase con estas personas, en función de lo que puede pasar en un futuro', expresó.

Siguiendo en la misma línea el jefe de Estado Provincial volvió a pedir a la Justicia que concrete todos los esfuerzos posibles para encontrar y juzgar a los autores intelectuales. A estas personas las tildó de agitadores y aseguró que utilizan su tiempo libre para cometer delitos.

'Hubo una motivación que tiene que haber tenido como inicio algún promotor de esta situación. Esperemos que la Justicia pueda entregarle la respuesta a la sociedad respecto de agitadores, de personas que reciben ayuda del Estado, que usan el tiempo disponible para cometer este tipo de delitos. Esperemos que la Justicia actúe con el mayor rigor en este sentido', sentenció.