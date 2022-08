Día de las infancias: los mejores recuerdos de las personalidades sanjuaninas

Este domingo en Argentina se celebra el día de las infancias, para la mayoría se trata de una de las etapas más memorables. Sin importar la edad, los recuerdos de la niñez traen sonrisas y nostalgia. Por ello es que Diario 13 charló con algunas de las personalidades de San Juan quienes comentaron sobre cuáles son sus recuerdos más felices.

Daniela Castro, quien se desempeña como titular de una Secretaría del Ministerio de Defensa de la Nación, señaló que su recuerdo más lindo de la infancia la retrotrae a 'jugar en el patio de la casa de mi abuela, mi nona Rosa'.

Daniela Castro

En tanto el vicegobernador Roberto Gattoni expresó que su recuerdo es sobre 'La cantidad de amigos del barrio que nos juntábamos a jugar a la pelota, autitos, barquitos en la cuneta o lo que tocara. Muy feliz mi infancia. También recuerdo el furgón de cola de la vida de barrio en la calle'.

Roberto Gattoni

El diputado Andrés Chanampa detalló a este medio que sus recuerdos están puestos en sus amigos de la infancia con quienes aún mantiene contacto. Allí fue donde comenzó a afianzar lazos que para él son de suma importancia.

Andres Chanampa

Por otro lado, Emilia Soler, quien brilla en el programa La Voz Argentina, comentó 'He tenido una infancia muy feliz y tengo muchos momentos hermosos para recordar, como cuando jugaba en el patio con mis hermanos y armabamos "fortalezas" con sillas y sábanas o toallones'. En la misma línea detalló 'Pero hay un recuerdo muy latente de un viaje que hicimos a Rodeo con mi familia, y todos los hermanos siempre nos acordamos de lo mucho que jugamos, lo calentita que era la cabaña, lo rica que era la comida de mi mamá y lo lindas que eran las mañanas, porque había un ventanal enorme que daba a un paisaje precioso. Una de las cosas que más disfrutamos fue que la cabaña tenía mucho verde, contaba con una pequeña granja y como broche de oro, estaba a muy pocos metros de una montaña. Tener una montaña en tu patio no es cosa de todos los días. Ese es el recuerdo y el viaje más lindo de mi infancia'.

Emilia Soler

La Ministra de Salud, Dra. Alejandra Venerando comentó 'El recuerdo que tengo de mi infancia es muy lindo, cuando era chica vivimos con mi familia en Córdoba Capital y a los 5 años nos trasladamos a San Juan. Un recuerdo muy importante que me viene es el olor a semitas caseras recién horneadas por mi abuela y que me hacía con forma de paloma o de sapo, con el mate cocido o como se decía antes “ un yerbiado”'. Luego de ellos sumó 'otro recuerdo que tengo es el regalo de una muñeca Fiorella que tenía un disco atrás, que le permitía hablar y caminar tenía un pelo lacio muy largo, tenía un vestido color rosa, zapatos blancos y una boina del mismo color del vestido'. También dijo 'Tuve muchas amigas, con ellas jugaba a las muñecas articuladas y a la casita de muñecas. Tuve hasta una colección de ese tipo de muñecas. Recuerdo también jugar al tejo, al alto ahí, a saltar la soga, a la mancha, al tikitaca, en la escuela me encantaba jugar al voley'. Para finalizar mencionó 'Realmente tengo un hermoso recuerdo de mi infancia, me divertí mucho y logré hacer muchas amistades'. Dra. Alejandra Venerando

Por su lado, la doctora Mónica Jofre, detalló 'Tuve una infancia muy feliz'. En la misma línea señaló que lo que más recuerda son los juegos con sus hermanas y primos en el carnaval. Por ello es que sin dudarlo referenció que lo que más feliz la hacía eran 'las corridas, las bombitas, esconderse, corsos'. Dra. Mónica Jofre

La jueza de Garantías, Verónica Chicón, señaló 'tengo muchos recuerdos muy lindos de mi infancia en Valle Fértil.

Mis primeros años en la Colonia de los Valencianos, de dónde eran papá José Manuel Chicón, vivimos un tiempo todos ahí, con mi mamá Azucena Brizuela y mis hermanos Mabel y Pepe y mis primos Mauricio, Pepe y Sergio Botella. Luego, en la Villa San Agustín recuerdos hermosos con mis compañeros de escuela y amigos, como Andrés Grosso, Patricia Jalife, Andrea Montoya, Nuri Carrizo, Liliana Bustos y muchos amigos más!!! Nos íbamos en la siesta andar en patines en una ruta nueva que habían hecho para Baldes de las Chilcas y ahí entramos a la finca de don Orlando Ortiz y andábamos caballo toda la tarde o nos metíamos en unas cuevitas que se hacían con los árboles frondosos, y ahí hacíamos como nuestras casitas, nos llevábamos tazas, vasos para tomar la merienda'. A la vez recordó 'Muchos juegos en la naturaleza, en el río. Nos pasábamos siestas enteras en el agua o enterrados en la arena, jugamos al voley. También recuerdo los fines de semana en la parroquia jugando muchas horas hasta que el padre Pérez Conca nos llamaba para el Catecismo'. Para finalizar agregó 'Pero de los recuerdos más lindos era cuando los sábados en la tarde, íbamos con mi mamá a andar en bicicleta. ¡No creo poder elegir un solo recuerdo, tengo miles, he sido inmensamente feliz en Valle Fértil con mi familia, mis primos y mis amigos, a los que sigo viendo hasta hoy! Veronica Chicon

El intendente Fabían Gramajo mencionó que su recuerdo de la infancia donde fue más feliz remite al 'chocolate más grande del mundo en el Estadio'. Fabian Gramajo

En tanto, el doctor Matías Espejo, quien se desempeña como subsecretario de Medicina Preventiva, aludió 'Soy una persona muy privilegiada en cuanto a mi infancia en mi pueblo'. Posteriormente, añadió 'creo que uno de los mejores recuerdos fue meterme a la pileta (una pileta de material) en el enorme fondo de mi casa, al lado de la viña, debajo de un olivo centenario con mi padre. Seguidamente, agregó 'otro hermoso fue cuando mi abuelo me llevó a El Fical a conocer la potranca overa que había nacido y sería durante 20 años mi yegua (India)'. Del mismo modo expresó 'Luego, esas vacaciones de verano eternas, donde venían mis primos de córdoba, y nos quedábamos todas las familias en la casa paterna de mi madre (donde viví siempre), éramos muchísimos. Pasábamos todo el verano juntos, interminables e inolvidables'. Matias Espejo

Marcelo Arancibia, referente de Consenso Ischigualasto comentó 'Recuerdo que vivía jugando al futbol con los amigos del barrio (Juan XXIII) Si no estábamos jugando al fútbol hacíamos competencias de autitos (eran unos Fiat 128 o Peugeot 504 que le poníamos adentro masilla y plomo para hacerlos más pesados y así llegaban más lejos por las orillas de cemento de las veredas vainillas) La verdad fue una época muy linda, los domingos con la familia amplia (abuelas, tíos, primos, padres -algunos o muchos ya no están con nosotros) La escuela primaria etc. A mi familia no le sobraba nada, pero tuve padres que se esforzaron muchísimo para que a mí y a mis hermanos no nos falta nada.