Desgarrador: su marido murió y quedó a cargo de 4 pequeños en Pocito

Una familia del departamento Pocito se encuentra atravesando una compleja realidad actualmente. De manera sorpresiva falleció el padre que era su sostén económico y ahora la viuda pide ayuda a la comunidad. Esto se debe a que no tiene trabajo y tiene que mantener a cuatro de sus hijas pequeñas.

La mujer es Fany Chamby Castro, una vecina del barrio 27 de septiembre del municipio pocitano. La afectada reveló que su marido se enfermó y murió muy rápidamente, mientras ellas se encontraba cursando el embarazo de su última hija. Si bien ella tiene 5 hijos, uno de ellos ya tiene 18 años, el resto siguen siendo menores de edad.

'Soy una madre sola y no puedo mantener a mis hijos, necesito que me ayuden. Tengo 5 hijos pero el más grande ya tiene 18, los otros son menores. Cuando estaba embarazada mi marido se enfermó. Yo lo llevé al hospital Marcial Quiroga, me dijeron que no tenía cura porque tenía un cáncer maligno. Me quedé embarazada de 5 meses de mi nenita', expresó.

Fany reveló que junto a su marido sobrevivían a base de hacer changas en fincas y chacras de distintas zonas de la provincia. Sin embargo como el hombre falleció y ella tiene que cuidar todo el día a las pequeñas, no le queda tiempo libre para poder realizar un trabajo aunque sea de media jornada.

'Necesitaría que me ayuden a techar mi cuartito porque yo vivo en un sólo cuarto con mis niñas. Ya va a comenzar el calor y no se que voy a hacer. A veces me aguanto, a veces mis niños me piden para comer pero no tengo para comprar. Esa platita de la asignación la hago alcanzar y así nomás estoy. Me hacen falta pañales también', manifestó.

La mujer reveló que la situación es sumamente angustiante para ella por lo que en más de una ocasión rompió en llanto. Sin embargo esto provoca que sus chiquitas también caigan en una profunda tristeza, por lo que ella trata de no mostrarse débil frente a ellas.

'Cuando yo lloro mis niñas se ponen a llorar. A veces me pongo fuerte y digo que voy a salir adelante por mis hijas. A veces no hay ni para una taza de leche. Si me pueden ayudar también con mercadería y pañales estaría bien, pero principalmente necesito techar mi cuartito', sentenció.

Si cualquier persona quiere colaborar con Fany y sus niñas deben comunicarse al 2645428933. Si bien necesita tanto alimentos como pañales para sus criaturas, lo principal que requiere es poder techar la pequeña habitación en la que viven todos juntos.