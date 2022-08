Cómo actuar y qué hacer cuando tu perro sufre trastornos o es agresivo

Como todos los martes el conductista canino Roberto Bastianelli se comunicó vía Zoom con Banda Ancha y en esta ocasión trató los problemas psicológicos de los perros. El profesional explicó qué hacer cuando el animal es agresivo o sufre trastornos de conducta.

A diario los perros tienen actitudes que a los dueños les parecen normales y le restan importancia. Rompen algo, se pele con otros animales, se comen las plantas u orinan dentro de la casa. Bastianelli advierte que en estas ocasiones hay un problema de conducta psicológica del animal.

'Los perros con trastornos psicológicos o agresivos no se educan, tienen que ser rehabilitados como le pasa al ser humano. No es cuestión de reeducar ni de mandarlos al veterinario, Por ahí pasa que lo llevan a un refugio y luego los devuelven, porque el animal no se adaptó o ocasionó problemas de conducta', dejó en claro.

Según Bastianelli la mayor causa por la que los perros terminan sufriendo o padeciendo estos problemas es por el 'abandono. Hacen desastres en la casa, tienen problema de convivencia y saturan la paciencia del dueño. Entonces lo más fácil es tirar el perro a la calle, porque me rompe todo, me baja la ropa, la zapatilla o los sillones. Ahí es cuando tienen que rehabilitarlo'.

Otros de los síntomas de trastornos que puede mostrar un animal canino cuando tiene problemas psicológicos o de conducta es 'cuando se orinan y defecan dentro de casa, hacen pozos, se comen las plantas, motivo por lo cual los propietarios que le sacan la roja. Se escapan, cuando ven la puerta abierta de la calle o le saltan encima de las visitas, se suben arriba del sillón o la cama. También tenés los perros que pelean con otros perros, dentro y/o fuera de la casa. La solución es rehabilitarlos', concluyó el conductista canino Roberto Bastianelli.

