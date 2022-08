En los últimos 7 días dos sanjuaninos murieron de covid

Según el parte de covid, en la última semana dos sanjuaninos fallecieron producto del virus. A la vez detallaron que en San Juan se registraron 700 nuevos casos de covid contra 867 de la semana pasada. De este modo, desde el inicio de la pandemia el total acumulado suma 153.499.

De acuerdo con lo informado, los fallecidos son: una mujer de 74 años, quien era de Sarmiento, y permanecía internada en el Hospital Dr. Guillermo Rawson y un hombre de 70 años, de Jáchal, internado en el Hospital Privado.

A su vez desde la cartera de salud de San Juan señalaron que 151.671 personas se recuperaron del virus desde el inicio de la pandemia. A la vez, sentenciaron que 1.530 test de los realizados dieron negativo.

Como en el reporte de esta semana se registraron dos fallecidos, el total acumulado desde el comienzo de la pandemia asciende a 1.336. En cuanto a los internados, mencionaron que son 13 pacientes en total quienes están hospitalizados.

Es así como especificaron que son 11 pacientes en clínica médica sector COVID-19, 2 pacientes internado en Terapia Intensiva, no hay paciente recibiendo asistencia respiratoria mecánica, no hay paciente pediátrico y/o embarazada/puérpera internadas.