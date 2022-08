El consejo de un papá a víctimas de bullying: 'Váyanse del colegio, yo me equivoqué'

Hace 9 años Florencia Merino sufrió un ataque de 'bullying' en el colegio, que el costó la pérdida de la visión en uno de sus ojos. Su padre Fernando estuvo en Banda Ancha y contó la dura experiencia que le tocó atravesar. En aquel momento decidió agachar la cabeza. Hoy a varios años del hecho aconseja a los padre a no rendirse.

'Si tienen hijos acosados, tienen que elevar notas en el colegio y sino al Ministerio (de Educación). Lo más probable es que se tenga que marchar, pero háganlo con orgullo y felicidad. Ustedes están a tiempo, yo perdí mi oportunidad', aconsejó.

El papá de Florencia contó que en algunos casos, cuando van a reclamar que 'el hijo de uno fue acosado, te ponen título de conflictivo. Hacen el amague que te van a sacar del colegio y del sistema. Ahí uno piensa en su hijo, que se va a quedar sin amigos y van a cambiar de grupo. Entonces uno baja la cabeza. Hay que exigir por el bienestar, es un derecho de nuestros hijos que no sean acosado. Y si el colegio sigue insistiendo que a uno lo van a sacar, que se vallan. Que se queden ellos con el colegio, no nos sirve de nada pertenecer a algo que nos daña y daña a nuestros hijos'.

Fernando graficó en pocas palabras qué es el 'bullying' y cómo llega a los establecimientos educativos. 'El bullying es poder, padres que empoderan a sus hijos con las acciones y no ponen límites en sus hogares. Chicos que que buscan poder en sus pares para dañarlos. Cuando un padre es alertado sobre un hijo agresor y no toma medidas inmediatas, está muestra que es un reflejo. El poder lo ejercen los directivos ante los docentes para minimizar situaciones en los colegios'.

También explicó por qué en determinados casos los maestros prefieren callar y no actuar ante este tipo de violencia. 'Si el docente es correcto, porque a veces hay limites. De arriba se los calla (a los docentes) o se los echa cuando son escuelas privadas. En esos colegios nos decían que no tenían injerencia en este tipo de hechos, una locura. Son sin fines de lucro, pero esa no se las cree nadie. Con el beneficio que les da el estado más las cuotas, están pasados', criticó Fernando Merino que relató su dura vivencia con su hija Florencia, víctima de 'bullying'.