El Hospital Rawson aseguró que no le negaron la atención a la chica trans

Luego de trascender el caso de Ema Romero, la chica trans que se encuentra grave tras el implante mamario, el Hospital Rawson emitió un comunicado. El centro de salud aseguró que en ningún momento le negaron atención médica a la paciente. Detalló las veces en las que la asistió y porque motivo y confirmó que no tienen hasta el momento queja alguna registrada por parte de ella o algún familiar.

Cabe recordar que la madre, Sonia Vera habló en la mañana con Diario 13 y por la tarde con Tarde Trece y en ambas oportunidades acusó a los médicos del Rawson de no brindarle la atención adecuada, o directamente no atender a su hija. La mujer contó que logró este miércoles que le tomaran la denuncia en la Comisaría 5º, por lo que Ema fue llevada de urgencia en una ambulancia al hospital para ser atendida, y que la acompaño custodia policial que se quedó en el lugar.

Desde el centro de salud indicaron que la paciente no consultó posteriormente por ningún tipo de molestia y recién lo hizo el martes 2 de agosto. Que en el Consultorio de la Diversidad, la atendió el cirujano que la había intervenido de apellido Berbari, y le dieron un turno para estudios pre quirúrgicos para este miércoles.

En el comunicado reconocieron que en la madrugada de este miércoles Ema recibió atención médica en el servicio de urgencias. Lo que no aclaró el documento, es porqué le permitieron a la paciente regresar a su casa cuando su estado era grave.

El centro de salud señaló que la chica trans tenía otorgado el turno por el cual debía concurrir a realizarse análisis pre quirúrgicos para una cirugía de reemplazo de prótesis mamarias y no asistió.

‘La atención médica y seguimiento psicosocial que se le realizó está plenamente documentado y demuestra claramente que jamás se desatendió a esta paciente’, manifestaron desde el centro de salud.

Acerca de la salud de Ema, lo que comunicó el Hospital Rawson es que se encuentra internada en la institución recibiendo toda la atención médica pertinente. Pero no especificaron si su cuadro mejoró.

Sonia, la madre de Ema aseguró a este medio que desde las 15 horas de este miércoles, que su hija fue internada, no sabe nada de ella, solo que están tratando de estabilizarla. ‘Los médicos no me dicen nada. Yo me voy a quedar acá hasta que la vea bien a mi hija, quiero saber cómo está’, manifestó.

Desde la dirección del hospital dieron a conocer que la paciente está bajo permanente seguimiento médico desde principios de 2018 por cambio de género. ‘Desde ese entonces, se le brinda diferentes atenciones desde los distintos servicios médicos: desde el Consultorio de Diversidad Sexual, quienes le brindaron asistencia, asesoramiento y tratamiento en cada ocasión que lo solicitó, a pesar de contar con una obra social privada’, señalaron.

El centro de salud indicó que la paciente fue intervenida quirúrgicamente el 16 de mayo para una reasignación de género y mastoplastía, resultando exitoso el procedimiento y concurriendo esporádicamente a controles en Consultorios de la Diversidad.

‘Toda cirugía conlleva su riesgo, se les explica el procedimiento, y los pacientes firman un consentimiento informado, fue abordada por un equipo interdisciplinario tanto por el equipo médico, psicológico, trabajadores sociales, etc’, argumentaron desde el hospital.

Por último, aclararon que hasta la fecha todos los implantes mamarios realizados en el Hospital Rawson han sido plenamente exitosos y ninguno presentó complicaciones como sucedió en este caso.