Conocé al Grupo Solidario que busca colaboración para el Mes de las Infancias

El Grupo Solidario Unidos por un Sueño hace 4 años que organiza varios festejos para los más chiquitos en especial en el mes de las infancias, es por esto que el próximo domingo iniciarán una nueva campaña y piden colaboración para poder agasajar a todos los pequeños.

Gachi Bianconi, voluntaria de Unidos por un Sueño, en comunicación con Banda Ancha relató, 'es un mes en el cual tenemos que agasajar a los niños, es mi idea, amo a los niños y esto lo hago hace 4 años gracias a Dios', expresó.

Seguidamente comentó que el domingo 7 comienzan con la convocatoria a través de una caravana, y después todos los sábados y domingos del mes de agosto estarán en diferentes partes de la provincia, como 25 de Mayo, Caucete, 'nos invitaron de muchos lugares y lo que necesitamos es la ayuda de la gente, necesitamos leche, cacao, juguetes', añadió.

Gachi invitó a la gente que visiten su página, Unidos por un Sueño y que vean todo lo que ellos hacen, también dejó su número para que la contacten y colaboren con el proyecto, 'ahí está mi número, 2644415307, que me hablen, nosotros vamos y retiramos todo, todo es bienvenido', sostuvo la voluntaria.

Emocionada, Gachi contó su historia de vida, y como nació este grupo solidario, es una sanjuanina que se levantó del dolor a partir de la solidaridad con los que menos tienen, 'este proyecto surge por algo muy triste, hace 10 años perdí a mi hermano, de un ACV, hace 6 años en menos de un mes perdí a mi mamá y a mi marido y hace 1 año perdí a mi papá, tengo dos hijos maravillosos que me ayudan un montón, un día me levanté, después que murió mi mamá y dije, porque no hacer un grupo solidario y ayudar a la gente, y así nació Unidos por un Sueño', concluyó.