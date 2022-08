'Fui orgullosamente planera', la historia de Laura, funcionaria de Rawson

En los últimos días, Laura Rojas, coordinadora del Centro Integrador Comunitario (CIC) de Villa Krause, en Rawson, utilizó sus redes sociales para sincerarse con sus seguidores y dar a conocer su punto de vista sobre los planes sociales que otorga el gobierno a la comunidad. En su cuenta, la funcionaria posteó 'fui orgullosamente planera'.

Este jueves, en Cien por Hora, Laura, detalló en que consistió ese argumento que utilizó respecto a la posibilidad que tuvo de recibir ayuda social y además hizo referencia a los saqueos ocurridos en Rawson, 'básicamente lo que exponía en este posteo, era una experiencia personal, porque los hechos del sábado me shockearon bastante, ver esa situación me hizo remover una situación que pasamos con mi familia de necesidades, de no encontrar un trabajo y tener hijas chicas, fue duro', sostuvo.

Rojas detalló que en agosto del 2010 fue beneficiaria de la Asignación Universal por Hijo (AUH) 'me acuerdo que me fui a las 4 de la mañana al ANSES de Rawson, entré a las 10 de la mañana por la cantidad de gente que había, a los 2 meses empecé a cobrarla, me ayudó muchísimo, también con esta ayuda pude volver a la facultad y terminar mi carrera', indicó.

El posteo de Laura en redes

Laura comentó que gracias a sus calificaciones anteriores, pudo obtener una beca estímulo de Bienestar Universitario hasta terminar sus estudios, 'en un lapso de 18 meses yo tenía mi título, por eso no puedo dejar de agradecer estos beneficios sociales que me permitieron poder consolidar un crecimiento y también ayudarle a mi familia, expresó.

La coordinadora del CIC, sostuvo que todos pasamos en algún momento de nuestras vidas por alguna situación difícil donde necesitamos ayuda, y continuó preguntándose, ¿qué pasaría si el Estado no está presente?, si no existieran estas herramientas, estos beneficios sociales, costaría todo el triple' aseguró.

Rojas destacó que los planes sociales 'son una gran ayuda y hay que tomarlos como la oportunidad para salir adelante en la vida', pero sobre todo hay que darles un buen fin, personal, familiar y un buen fin social, se nos otorgó pero nosotros tenemos el deber de retribuirlo como corresponde', concluyó.