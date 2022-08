La transformación física de las chicas trans: 'Hay compañeras que perdieron la vida'

El pasado miércoles Diario 13 visibilizó la situación que estaba atravesando una mujer trans. Ella es Emma Romero, quien se encontraba en un grave estado de salud por una infección luego de someterse a un implante mamario. De acuerdo con lo que se puso conocer, ella pudo ser intervenida en el hospital Rawson. A partir del problema de Emma es que se desplegó un interrogante en cuanto a la salud de las chicas trans. De ello, Leyla Espinosa, habló en Banda Ancha, para aclarar cuál es el panorama actual que ellas poseen.



Leyla es activista y conoce muchos casos de chicas que pasaron por situaciones similares a la de Emma. En esta línea aclaró que si hay programas que las contemplan, más en lo que concierne la transformación física. Aunque en este punto resaltó que es un trámite, lleva su proceso y que tuvo sus obstáculos tras la pandemia, pero si hay un derecho garantizado por el Estado.

A la vez, la activista señaló que ella, como la mayoría de sus compañeras, no tenían protección alguna. Incluso muchas de ellas se automedicaron con hormonas sin tener el tratamiento adecuado o hasta muchas se han intervenido de manera clandestina en su cuerpo usando siliconas industriales. Con estas acciones ellas expusieron su vida, muchas perdiéndola en los procedimientos. En este sentido, Leyla declaró que la expectativa de vida de ellas es en 35 y 40 años.

A la vez, la activista sanjuanina señaló que ellas han sufrido durante décadas estando fuera del sistema, ya que no eran reconocidas por el área de salud, algo que afortunadamente desde hace unos años ha cambiado su realidad. Con esto, ella reflexionó que muchas debieron 'caer en la prostitución cuando no les quedó otra opción para sobrevivir' señaló, pero los actuales cambios les da amplias esperanzas.