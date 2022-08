Viñateros: Del 22 de agosto al 11 de octubre no habrá cortes de agua para riego

Hace tiempo que San Juan atraviesa una sequía histórica de agua. Ante esta situación el gobierno ha tomado medidas para cuidar el consumo. Desde la Federación de Viñateros, su presidente Eduardo Garcés afirmó que del 22 de agosto al 11 de octubre no habrá cortes de agua para riego. Así mismo agregó que en septiembre, cuando ya esté el promedio de nevadas en la provincia, se volverán a reunir con la Junta del Consejo y la Junta de Riego para reprograma si habrán más cortes durante el resto del año.

'Seguimos complicados con el tema del agua, no se acabó la sequia. Quiero corregir una información que salió mal en los medios, los acuerdo no son en octubre y noviembre. Serán del 22 de agosto se larga el agua para riego y no habrían cortes hasta el 11 de octubre. Pero para los cortes de octubre y noviembre hicimos cuestionamientos porque son muchos días, cuando en realidad en esa época hay que engordar el grano', declaró el presidente.

Además Garcés señaló que pidió que en el mes de setiembre se revean los próximos cortes, ''pedimos reunirnos nuevamente a fines de septiembre, cuando se vea realmente la cantidad de nieve que hay. Cuando se mida la altura y densidad, no es lo mismo la nieve compactada que recién caída. Entonces allí ya estaría el pronostico para este año. La idea es juntarnos de nuevo y reprogramar esos cortes, si vamos a hacerlos o no, según la cantidad de agua'.

Garcés manifestó que hay muchos parrales que hace 'llevan cinco y seis meses sin regar después de la cosecha. Llevan meses sin agua. Acá el tema es dar el primer riego en tiempo y en forma para que los parrales broten bien, sino regar después es al cuete'.

En esa línea dijo también que si no se riega a tiempo puede haber problemas, 'cada planta tiene su reserva si no hay agua, dura 15 días. Si en ese tiempo no se riega después se da ese brote corto que le provoca a la planta un estrés y la parra aborta el grano que traía en flor. Entonces después tenemos racimos largos que no sirven. Tendría que ser como decía mi viejo, tener al 31 de agosto todos los parrales atados y regados', finalizó Eduardo Garcés.