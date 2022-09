Acalorada reunión interdisciplinaria por la muerte de la joven en el Centro Cívico

Por la mañana de este martes 13 de septiembre se llevó a cabo una importante reunión en el edificio anexo de la Legislatura, debido a la muerte en el Centro Cívico de una joven. De la misma participaron autoridades de Educación, Poder Judicial, Salud, Policía de San Juan y demás. En la misma hablaron con claridad acerca de los problemas reales que existen en la provincia para prevenir los suicidios en los jóvenes.

Marcela Platero, directora de Gabinetes Interdisciplinarios, recalcó ante el móvil de Canal 13 que hay falta de profesionales en los colegios. Si bien recalcó que en el Nivel Primario esto estaría bien trabajado, en el Nivel Secundario hay una gran falta de acompañamiento para los alumnos.

'Le he tomado la palabra a la secretaria de Educación en su compromiso de incorporar más profesionales. En secundaria nos estaría faltando cubrir escuelas, hablamos de un profesional por escuela. El decreto 1096 que habla de equipos escolares donde abarcan 5 o 6 escuelas, vamos camino hacia eso. Mi interés es cubrir la asistencia que no tenemos para el Nivel Secundario. Es algo que le he pedido a la ministra de Educación. Estamos rescatando 15 cargos que vamos a llamar a cubrir en secundarias', expresó.

A pesar de esto Platero aseguró que hay un protocolo preparado para cuando una persona manifiesta que quiere suicidarse o cuando ya cometió el intento. Según lo que manifestó la autoridad, en ese momento comenzaría el contacto con los padres y con diferentes instituciones. No obstante, se aclaró que no es algo exclusivo de las escuelas, sino que esta al alcance de otras personas.

'El protocolo consiste en inmediatamente hacer la contención con el estudiante. Después se cita a la familia, tutor o encargado para informarle de la situación. Después se retira al estudiante de la casa si se trata de una ideación de suicidio o si lo ha cometido al intento se llama a una ambulancia y se lo interna. Se le dan indicadores a los padres de los cuidados que tienen que tener en casa. Después se hacen las conexiones con el área de suicidios de Salud Pública', manifestó.

Durante la reunión no sólo se abordó el tema de suicidio adolescente, sino que desde Educación también reconocieron una lamentable situación que se vive en 25 de Mayo. Tristemente en escuelas primarias de este departamento, se han detectado varios casos de autolesión en niños y niñas.

Ahondando en este tipo de problemáticas y las carencias que hay a la hora de prevenirlas o tratarlas, una funcionaria judicial tomó la palabra para contar su experiencia personal. Esta mujer contó que cuando ella debe intervenir en una causa judicial y necesita llegar a una escuela para pedir un informe del chico con el que esta trabajando, no hay respuestas. Manifestó que no hay trabajo en las escuelas sobre esto.

Frente a este cuestionamiento Ana Sánchez, secretaria de Educación, aseveró que están intentando comenzar a tener un seguimiento mayor en esos casos. Por último, esta autoridad aseguró que en San Juan hay una psicóloga cada 2 escuelas. Esta cifra sale de que en la provincia hay 1200 escuelas y habrían 600 profesionales trabajando en las mismas.