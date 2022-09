Conmovedor relato de una mamá que perdió a su hija de 17 años y pudo salir adelante

Este martes 13 de septiembre, Adriana Ferreira, integrante del grupo Renacer, visitó Banda Ancha. En una conmovedora entrevista comentó que Renacer es un grupo de ayuda mutua para padres que perdieron uno o más hijos, 'no nos une el dolor sino el amor por haberlos tenido el tiempo que nos regalaron', expresó.

Adriana señaló que los padres llegan al grupo para poder transformar el inmenso dolor, en amor y en homenaje a ellos, 'no podemos vivir un duelo eterno, porque el paso de la vida de nuestros hijos por la nuestra ha sido de enseñanza, y volver a reconstruir la vida después de perder a un hijo no es fácil, pero si hay esperanza de que volvemos a estar felices nuevamente', sostuvo.

'Al principio es muy difícil porque perdes la brújula de tu vida', así definió Adriana la pérdida de un hijo. 'Te sentas a comer y te falta una persona, llegan las fiestas y esa copa no está, llegan muchas fechas especiales y los extrañamos pero en realidad los extrañamos todos los días', indicó.

Renacer le mostró faros de luz que la guiaron y un día decidió que iba a tratar de brillar como su hija Celeste lo hacía, decidió ser espejo para otras personas que perdieron uno o más hijos. Celeste se suicidó el 16 de febrero del 2018, y tras el hecho Adriana decidió que su hija no iba a ser una voz callada, 'tengo la enorme responsabilidad de salir a contar mi historia, de salir a decir que mi hija se suicidó porque no pudo con algo y nosotros los papás no teníamos las herramientas para afrontar ese evento'.

Siguiendo la misma línea, Adriana relata que con el tiempo uno acepta la realidad y la realidad es una: que los hijos no vuelven, 'después de aceptar la realidad ya no te preguntas porque sino para qué, para que yo sea mejor, para que yo cambie, para que yo aprenda a ser humilde a ser compasiva, a ser empática, Renacer te muestra un cambio de vida, un cambio de fe', manifestó.

Adriana recorre distintos establecimientos educativos entregando folletos a los jóvenes, sobre la prevención del suicidio. Emocionada contó que al principio le costaba mucho entablar una conversación con los compañeros de Celeste, que hoy tienen 22 años, pero después comprendió que ellos siguen teniendo una vida y ella los alienta para que continúen y ayuden a quien lo necesite.

En la provincia de San Juan hay tres grupos 'Renacer' y entre los 3 habrán alrededor de 100 personas, muchos padres que se apoyan entre ellos para sobrellevar el dolor. Para ponerse en contacto, en Facebook salen como Renacer San Juan Centro, uno de los lugares está en la Iglesia de La Merced, el otro está ubicado al lado del Walmart y el otro por la calle Entre Ríos.