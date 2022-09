Uñac, sobre la muerte en el Cívico: 'Es un llamado de atención que no desoiremos'

El pasado lunes 12 de septiembre alrededor de las 08:00 una joven murió al caer desde el quinto piso del Centro Cívico. La situación generó una gran conmoción en la provincia y esto disparó que muchas autoridades hablaran sobre el suicidio. Acerca de lo ocurrido Sergio Uñac lo catalogó como un llamado de atención que no van a desatender.

Sergio Uñac, gobernador de San Juan, habló en rueda de prensa desde Casa de Gobierno sobre la joven de 18 años que se quitó la vida. Acerca de esto mencionó que si bien hay entidades que se dedican a trabajar en este tipo de casos, evidentemente todavía se necesita realizar tareas más profundas para evitar situaciones similares.

'Es llamativo y me parece que más temprano que tarde quienes somos parte del Estado, si bien hay organismos de Salud Pública que han estado atendiendo estas crisis, debemos hacer un esfuerzo mayor. En las próximas horas estamos anunciando una nueva convocatoria a todos los sectores del Estado. Es un llamado de atención que no podemos desoír y me parece que el trabajo debe ser en conjunto entre el Estado y todas las familias sanjuaninas para atender esta problemática', explicó.

Siguiendo en la misma línea recordó que durante sus años de gestiones se han realizado múltiples acciones para que los jóvenes puedan recrearse de distintas maneras, como por ejemplo haciendo deporte. Sin embargo, no tuvo problema en reconocer que todavía falta más asistencia para los chicos, chicas y adolescentes.

'Estamos elaborando un pequeño margen de trabajo, para estar muy atento a las necesidades de los chicos de nuestra provincia. Hemos trabajado mucho en programas que tienen que ver con asistencia, con recreación, con deporte, pero evidentemente falta dar una vuelta más y esto es lo que estamos estudiante', sentenció.