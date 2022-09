'Escuela gratis pagada con salud mental': alumnos del Central hicieron una sentada

Por la mañana de este jueves los alumnos del Colegio Central realizaron una sentada dentro de la institución. El objetivo era pedir que las autoridades les brindaran asistencia mental dentro de la institución. Hace algunos meses un estudiante de este establecimiento se quitó la vida y sus compañeros aseguran que los directivos no hicieron mucho para prevenir otros casos

Bruno, integrante del Centro de Estudiantes del Colegio Central, explicó ante el móvil de Canal 13 cuales fueron los motivos que los llevaron a organizar esta medida. El joven contó que hace poco uno de sus compañeros optó por el suicidio y las autoridades del Colegio no trataron la situación con el cuidado que se requería. Sumado a esto tampoco les brindaron asistencia.

'El motivo es que desde hace tres meses que ocurrió el suicidio de uno de nuestros compañeros, se trató todo con muy poca sensibilidad. Además de no hacer minuto de silencio por él, sólo se declaró asueto y al día siguiente ni siquiera se puso la bandera a media hasta. Nos pusieron muchas excusas y era una cuestión de respeto. Desde entonces han habido un montón de casos de internaciones por intentos de suicidio y un montón de situaciones delicadas relacionadas a la salud mental', expresó.

Frente a esta actitud pasiva de los directivos, los jóvenes pidieron que les dieran charlas sobre salud mental y manejo de emociones. Sin embargo la respuesta fue que los proyectos se están desarrollando, siendo que los alumnos aseguran que nada ha cambiado en todo este tiempo.

Además de la sentada en sí, los jóvenes pegaron carteles con duros mensajes en la entrada del colegio. 'Sigan tomando mate', 'Escuela gratuita pagada con mi salud mental', 'No quiero que más amigos sean parte de la estadística', 'Mi salud mental importa más que tu materia', 'Mi promedio fue pagado con mi salud mental', 'Están esperando que nos egresemos para olvidarse de todo', etcétera.

'Las autoridades nos han dejado en claro que no son sus prioridades. El Gabinete Psicopedagógico no sentimos que esté preparado ya que nos da soluciones para problemas que no tenemos. Las autoridades no están trabajando. no nos están ayudando en nada. Les preocupa más terminar de dar las unidades que nuestra salud mental. Estamos pasando por situaciones delicadas. Queremos que se nos de contención porque no somos máquinas que vienen a la escuela solo a aprobar', manifestó Bruno.