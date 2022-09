Estudiantes sanjuaninos reclamaron políticas de salud mental en el Centro Cívico

Estudiantes de la provincia de San Juan se convocaron esta tarde en la plaza Laprida para marchar a hacia el Centro Cívico, donde hicieron una sentada reclamando ser escuchados. El lugar donde a principios de esta semana una joven de 18 años decidió quitarse la vida fue el escenario de una manifestación pidiendo políticas de salud mental.

Alumnos del colegio San Francisco, EPET 5°, colegios preuniversitarios, Normal Sarmiento, del Prado, Don Bosco y escuela San Martin algunos de ellos nucleados en el grupo denominado 'Subversivos al sistema' entregaron un petitorio al ministerio de Educación con múltiples consignas para abordar la problemática de la salud mental en la adolescencia.

En contacto con Canal 13 uno de los referentes, Favio Zarate dijo que la iniciativa tomo fuerza a partir de los últimos casos de suicidio, “todo esto partió desde que no esteramos las ultimas situaciones que son de conocimiento, lo que ha estado ocurriendo en nuestra provincia. En San Juan, a los nueve meses del 2022 cuenta con más de 50 suicidios”, expresó.

Al respecto agregó, “no se mueren, se matan por no ser escuchados, se matan porque los callaron, porque no tiene voz, no tuvieron la fuerza necesaria y no se le brindó ayuda para tenerla”.

Aseguró que el grupo Subversivos al sistema nació con otros fines, pero se vieron conmovidos por la muerte de jóvenes. “Si hoy no nos hacemos oír, vamos a seguir con las manifestaciones hasta que se nos escuche porque estamos artos de ser solamente adolescentes que siempre están aburridos o no tiene nada más importante que hacer”, finalizó.