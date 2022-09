Mate y abrazos en la Plaza del Bicentenario para contener a los adolescentes

Luego de los reiterados casos de suicidio adolescente que son una problemática creciente en la provincia de San Juan, Ana Sánchez, psicóloga de la provincia, este próximo sábado 17 de septiembre realizará una mateada para contener a todos aquellos adolescentes que quieran charlar un rato.

Este jueves en Banda Ancha, Ana dio detalles de la idea que tiene planeada para el sábado, 'la iniciativa surge a partir de varios casos que hubo, pero la realidad es que esto no apunta tanto al tema suicidio sino por contrario, la idea es ayudar a conectar a los chicos con la vida, lo lindo, lo positivo', expresó.

Posteriormente comentó que ella hace mucho tiempo viene pensando en hacer cosas de este tipo y los últimos casos que salieron a la luz fueron el puntapié para comenzar, además recibió también ayuda de otros profesionales. 'Fue una iniciativa mía, yo me animé a armar el flyer y ponerlo en circulación, pero se han sumado muchos colegas psicólogos, como así también trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos, se está generando una red de contención, está buenísimo y les agradezco un montón', sostuvo Sánchez.

Ana remarca que la charla no será para hablar de suicidio sino todo lo contrario, 'la idea es poder ir a compartir un espacio al aire libre, un poco de música, compartir unos mates, comer algo rico, poder conversar, poder conectar con la parte linda y con la parte positiva, no se va a ir a dar una charla de suicidio', dijo.

Siguiendo la misma línea, la psicóloga indicó que cree que justamente son esos los espacios que están faltando, el lugar de escucha, el lugar de juntarse con gente que haga bien, 'por ahí hay algunos chicos que plantean eso, no tienen con quien hablar, o no entienden lo que quieren decir, los amigos no los hacen sentir cómodos, en este lugar no vamos a juzgar sino vamos a acompañar', sentenció.