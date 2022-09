Paradiso habló sobre la polémica que se generó por usar el término 'Juventudes'

Al igual que sucedió cuando el Día del Niño comenzó a llamarse Día de las Infancias en algunos lugares, algunas personas comenzaron a criticar el uso del término 'Juventudes' en San Juan. Acerca de esto, justamente el encargado de Juventudes de la provincia, explicó que ellos lo único que hicieron fueron ampliar el concepto para integrar cada vez a más personas.

Emiliano Paradiso, director de Juventudes, explicó en Banda Ancha que realmente no existe algo denominado Día de las Juventudes como manifestaban algunas de las personas que criticaban. La determinación que tomaron las autoridades de este sector fue unificar distintas jornadas conmemorativas en una misma semana.

'Nosotros no cambiamos ningún tipo de día y tampoco establecimos el Día de las Juventudes porque eso no existe. Nosotros lo que hacemos es darle el contexto de la Noche de los Lápices que es el 16, el Día de Estudiante que es el 21 y el inicio de la primavera en un contexto de semana. A eso le llamamos Semana de Juventudes, no existe el Día de las Juventudes', expresó.

Profundizando acerca de los motivos de no usar la palabra 'Juventud' en singular, el entrevistado aclaró que existen diversas juventudes. El funcionario lo relacionó con las diferentes realidades que viven los chicos y chicas de esa franja etaria dentro de la provincia de San Juan.

'Esto tiene que ver con la amplitud, la integración, la posibilidad de que jóvenes que viven en otros sectores también se sientan identificados. No todos las juventudes son iguales, no todos los contextos socioeconómicos de los jóvenes son los mismos, entonces hay pluralidad de juventudes. Nosotros no deformamos el concepto, lo que hicimos fue ampliarlo', sentenció.