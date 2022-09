Comenzó a trabajar la red intersectorial para prevenir suicidios e incluyeron hasta alumnos

LA Red de Abordaje Integral para Prevención del Suicidio tuvo su punta pie inicial este viernes con la participaron sectores de la sociedad, instituciones públicas y referentes de medios de comunicación

El gobernador Sergio Uñac aseguró que la finalidad de la convocatoria es escuchar a los profesionales y jóvenes para reflexionar y analizar la problemática social. “A los chicos, no importa si nosotros entendemos su problemática o no, podemos no entenderla por qué hay una diferencia generacional, yo creo en mi meaculpa personal que nuestros hijos quien ver que hasta sin entender lo que ellos nos están diciendo, le podamos poner el oído y eso es sumamente significativo”, dijo el gobernador.

Al respecto agregó, “nosotros estamos en el comienzo pero tenemos tiempo para poder parar esto que nos está impactando fuertemente”.

En el lugar también estuvo presente el presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal Sarmiento, Álvaro Roldán, la alumna Florencia Olivera, representante de Espacio Amigable, de Pocito.

Roldán, se refirió al desarrollo reciente de un taller para el tratamiento de las emociones abordado desde un trabajo conjunto. Además, expuso las problemáticas expresadas por los estudiantes en ese contexto y la necesidad de aplicar la educación sexual integral, entre otros conceptos.

Florencia Olivera destacó la presión social sobre los jóvenes, como así también el estado de la salud física y mental de los estudiantes y la necesidad de cambios en la estructura educativa.