Movimientos Sociales también marcharon en contra del suicidio

Este último jueves 15 de septiembre, cientos de estudiantes se movilizaron por las calles del microcentro hasta arribar al Centro Cívico donde hicieron una sentada reclamando contención y pidiendo una mayor atención a la salud mental. Al mismo tiempo Movimientos Sociales sanjuaninos como Libres del Sur, Mumalá y Sur llevaron adelante la misma marcha comenzando en el Centro Cívico, pasando por plaza Laprida y terminando en plaza 25.

Tras recorrer las calles del centro portando banderas y marchando en contra del suicidio, la movilización dialogó con el móvil de Canal 13. Shirley Ponce integrante de Libres del Sur comentó que como movimiento creen que la familia es el primer lugar de contención, 'es por eso que marchamos todos, todos los movimientos en familia, hombres, mujeres, tantos jóvenes donde hoy por hoy más golpea las víctimas de suicidio', resaltó la joven.

Seguidamente comentó que no solo hay que centrarse en jóvenes, sino en todas las personas, 'porque todos, de alguna u otra manera acarreamos algún daño psicológico, algo que nos dolió, algo que no se habló, es un problema de la sociedad, no hablamos de edades', sostuvo Shirley.

Por otro lado Antonela Mingorance, dio su punto de vista acerca de las obras sociales y los psicólogos, la misma sostiene que la mayoría de los jóvenes no tiene la posibilidad de contar con una, 'si no tienen obra social, vas a la parte pública y te dan turno con un psicólogo de acá a dos meses, entonces el joven toma otra decisión'.

Antonela junto con los movimientos reclaman la atención que los jóvenes necesitan, 'necesitamos las políticas públicas que genera el gobierno para evitar que los chicos tomen la peor decisión, 'pedimos lo mínimo, la atención de un psicólogo en la parte pública', cerró.

Por último, Javier Ruarte, declaró, 'queremos decirles a los jóvenes que no están solos, hubo muchos casos en el último tiempo y muchos que no salieron a la luz, es lamentable, pero no están solos y tienen nuestro espacio para cuando ellos quieran', sentenció.