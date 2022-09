Piden 5 modificaciones urgentes en la Ley Nacional de Salud Mental

Debido a múltiples hechos lamentables que han ocurrido en el último tiempo, San Juan el suicidio se ha convertido en un tema principal estas semanas. En relación a esto una legisladora nacional llegó a la provincia para explicar sobre su lucha para lograr modificar la actual Ley Nacional de Salud Mental. La autoridad pidió 5 cambios urgentes para comenzar a actualizar la normativa.

Marcela Campagnoli, diputada nacional por la Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria (CC-ARI), pasó por Banda Ancha este martes. Durante la entrevista la mujer explicó que luego de que sucediera el ataque de Chano a un hombre y el asesinato a puñaladas de un Policía de la Ciudad, ambos vinculados con la salud mental, comenzó a empaparse en el tema.

Vio por distintos canales de TV a profesionales en la materia a los cuáles contactó posteriormente. 'Le dije a la gente de mi despacho que pidiera el número de estos profesionales porque quería hablar con ellos para ver que podíamos hacer desde lo legislativo. A partir de ahí tuve 3 o 4 meses trabajando con ellos y con la gente de mi despacho. Algunos eran psiquiatras, otros psicólogos y también eran ex directores de Institutos de la Salud Mental', contó.

A través de estas charlas con gente capacitada y familias que viven este tipo de situaciones constantemente, realizó una presentación para intentar poner en la agenda política este tema. Sin embargo, nunca llamaron desde la Comisión Médica a Campagnoli para ahondar en este tema y empezar a trabajar en ello.

Puntualmente la entrevistada reveló que, si bien ahora realizaría más cambios al haber conocida las realidades de las distintas provincias, se podría comenzar con realizar al menos 5 modificaciones de manera urgente. Las mismas son las siguientes:

1 - Definir que es enfermedad mental

'Primeramente es necesario definir que es enfermedad mental, porque es algo muy propio del kirchnerismo usar eufemismos porque de lo que no se habla no existe para ellos. Entonces no te hablan de enfermedad mental, te hablan de padecimiento mental', expresó.

2 - Ordenar los equipos interdisciplinarios

'Esta ley crea un equipo interdisciplinario que los pone a todos en igualdad de condiciones. Esto quiere decir que tiene el mismo rango un enfermero, un terapista, un psicólogo, un profesor de educación física. El único que puede medicar es un psiquiatra. Este equipo tiene que estar comandado por un psiquiatra. Se deben ordenar los equipos interdisciplinarios porque si hay alguna mala praxis van a ir en contra del médico, no de la enfermera, entonces que dejen comandar a los psiquiatras', manifestó.

3 - Flexibilizar el aspecto de las internaciones involuntarias

'La ley solamente permite la internación involuntaria cuando hay riesgo cierto e inminente. Te das cuenta que no todos son así porque hay riesgos que son potenciales. Hay que flexibilizar el tema de la internación involuntaria, porque una persona que esta bajo alguna sustancia o esta en un brote psicótico, tiene su voluntad viciada, alguien tiene que intervenir con él', recalcó.

4 - Cumplir con el presupuesto destinado a Salud Mental

'Esta ley establece que el 10% del presupuesto de Salud tiene que ir a Salud Mental. Este gobierno, que es el que sancionó esta ley anteriormente, ha aplicado el 1% y 2% del presupuesto después de una pandemia. Fue algo que me reconoció el propio jefe de Gabinete', destacó.

5 - Permitir la internación en neuropsiquiátricos

'Esta ley impide las internaciones en neuropsiquiátricos. No se podían crear más y muchos de ellos se desarmaron. A raíz de eso, hoy en día en la salud en general tenemos la mitad de camas que las que teníamos en 2010 porque habían un montón de neuropsiquiátricos que ya no están. Esos pacientes tienen que ir a internarse en un hospital general, al lado de un infartado ¿cómo haces para tenerlo quieto? Los dopan o los atan a las camillas. Ese personal no esta preparado para controlar pacientes psiquiátricos', sentenció.