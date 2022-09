Presunta mala praxis: tres testimonios conmovedores que piden justicia por sus familiares

Hace pocos días se llevó a cabo una jornada de concientización sobre la seguridad de los pacientes. La actividad fue impulsada por familiares de víctimas de mala praxis. Por ello es que Banda Ancha charló con familiares de sanjuaninos de presunta mala praxis.

Uno de los casos es de Maive Espejo. Ella comentó que su padre, Marcelo Espejo, hace 10 años ingresó al quirófano para hacerse una operación, pero no salió como debía. El hombre que en ese entonces tenía 49 años salió con un daño cerebral irreversible a causa de una hipoxia, es decir que en algún momento de la operación su cerebro se quedó sin oxígeno. Según mencionó la joven, esto fue producto de una sobredosis de anestesia. Posteriormente, aludió 'no tuvimos ningún tipo de respuestas, denunciamos y luego de 7 años la jueza dictó falta de mérito, sí bien consideraba responsable al anestesista, no consideraba que había pruebas suficientes para culparlo'.

Otro de los puntos que destacó es que la historia clínica estaba totalmente ilegible debido a que esta hecha a puño y letra por el anestesista y el traumatólogo. Consideraron que no existían prueba para imputar. Ellos apelaron ' pero hubo mal accionar por parte de nuestros abogados y del fiscal, por lo que la causa prescribió'. Hoy el padre de la mujer vive con las consecuencias, ya que está en silla de ruedas y tiene afectado desde el habla hasta la motricidad.

Otro de los casos es el de Johana Santana, quien comentó que su bebe llamada Oriana Salinas falleció en una ambulancia sin diagnóstico. Lo que si supo después es que ella tuvo una neumopatía. De acuerdo con su testimonio, los médicos no hicieron bien el diagnóstico y ello llevó a que cada día la beba empeorara. Lo peor de todo es que la madre jamás tuvo acceso a la historia clínica.

Con la denuncia hecha, la familia sigue esperando mas información sobre lo sucedido. A un mes y medio desde el hecho, ellos solo esperan una respuesta para saber qué paso y porque no actuaron ante el problema de salud de la menor.

El tercer testimonio es de María Ortiz, mamá de Johana Ramírez, quien dio a luz y falleció de manera inexplicable. Los médicos le indicaron que la mujer falleció por un paro. Sin embargo, al parecerle extraño todo lo que pasó hicieron la denuncia. Con la posterior autopsia dieron cuenta que en realidad tenía rotura de hígado. Otro de los ítems que no cerró, es que no les dieron la historia clínica. A la vez le dijeron que la causa quedaba sobreseída porque no había culpables.

Estas familias lo que piden es que es una ley que los contemple. En esta línea reforzaron que no estan en contra de los médicos, sino que piden que la humanización de la medicina. Esto se debe a que penalmente no existe el delito de mala praxis. Así expresaron que lo que necesitan es que 'un diputado de nuestra provincia nos se escuche y que entienda que esto le puede pasar a cualquiera y que todos somos pacientes'.