Un profesor fue denunciado por una madre de haber abusado de su hija

Un hecho grave de presunto abuso sexual fue revelado este martes en Tarde Trece. La madre de una joven de 22 años alumna de un instituto privado denunció a un profesor y lo hizo público a través de un escrache en redes sociales. La mujer contó que la repercusión de lo publicado en redes fue tremenda, puesto que se encontraron con 20 casos más de chicas a las que le había sucedido lo mismo.

El profesional es José Luis Sarmiento, un profesor que da clases en institutos privados. Que tendría dos denuncias más que datan del 2010 y 2017, las cuales están siendo investigadas por la Justicia luego de que Yanina Clavel, mamá de la presunta víctima pusiera en conocimiento de la existencia de la misma.

‘Él se ha manejado todo este tiempo con una impunidad terrible’, apuntó Yanina en comunicación telefónica este martes. La mujer contó que luego del escrache que realizó se comunicaron con ella entre 15 a 20 chicas que habrían sido víctimas del profesor.

La madre de una supuesta víctima contó que en los cursillos de enfermería y medicina de la Universidad Católica habría tenido el mismo comportamiento. También comentó que en esta institución sabían de los presuntos abusos por parte de las misas alumnas, pero que no tomaron determinación alguna.

La denuncia fue puesta el 9 de septiembre en el CAVIG. Luego, Yanina se dirigió a los dos institutos en donde él está trabajando. En uno la trataron bien, según lo que contó. ‘Me hicieron reunirme con el gabinete y me dijeron que al estar al tanto de la situación tratarían el tema’. Sin embargo, en la otra de las instituciones educativa no la atendieron como esperaba, puesto que en primera instancia negaron lo sucedido.

‘Señora no tiene nada que ver, pasa en los mejores trabajos, pasa en todas partes. Porqué acá no, porque no va a pasar’, fue la contestación de la madre a una de las autoridades del instituto.

‘Más o menos llevamos entre 15 y 20 chicas que me comentaron por chat lo que les sucedió. Se estan animando, se sienten más respaldadas, y como no van a sentirse respaldadas si antes nunca las respaldó, nunca nadie les prestó importancia. Porque son grandes no hay que dejarlas de lado’, expresó.

‘Mi hija tiene 22 y siempre será mi hija. Yo tengo que actuar y me da cosa por esas chicas’, expresó la mujer que luego contó que cuando acompañó a una joven a denunciar al profesor, luego de dos horas de prestar declaración la joven salió y la abrazó. ‘Era otra su cara. Salió como si se hubiera sacado una mochila de encima’

‘No puede ser que este tipo viene desde hace años manejándose así y nadie hace nada. Yo sé que hay otras denuncias, y me dicen que salió la planilla prontuarial limpia. ¿Cómo puede ser que esté limpia la planilla prontuarial cuando hay denuncia del 2010 y 2017 que no le dieron curso, no las siguieron?’, se quejó la madre que acto seguido contó que le prometieron buscar esas denuncias para ser retomadas. ‘Las víctimas me pasaron como estaban caratuladas. Me parecieron todos los datos y ahora pedirán un informe de todas denuncias’

Yanina contó que el profesor denunciado tiene en su domicilio un instituto en donde da clase a niños y niñas.

Las acusaciones de las jóvenes son que el profesional las tocó, las encerró en el aula, las manoseó, que les tocaba el pecho, la cola, que las agarraba del hombro las sentaba o las ponía contra la pared y las manoseaba.

‘Desgraciadamente la Justicia es lenta. Estas situaciones siguen pasando y le están dando tiempo para que se vaya. Se puede ir si quiere. Si no sale la orden puede irse’, expresó la madre denunciante.

Yanina contó que Sarmiento fue suspendido de las instituciones que da clases por un plazo de 30 días. Luego de que se cumpla ese periodo podría ser despedido.