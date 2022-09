Cuidado: venden certificados truchos del Curso de Manipulación de Alimentos

No caben dudas que algo que siempre genera un gran interés en la comunidad sanjuanina en general es realizar el Curso de Manipulación de Alimentos. Acerca de esto las autoridades informaron que detectaron una estafa, ya que hay gente todavía no identificada que se dedicaba a vender certificados falsos de este curso.

Roque Elizondo, director de Medicina Sanitaria, explicó en Canal 13 que en los últimos días tomaron conocimiento de esta situación. A través de diversos mensajes que recibieron de múltiples personas se percataron de esta venta ilícita y decidieron hacer una presentación formal.

'El último curso fue la semana pasada que fue jueves y viernes. Justamente el día viernes comenzaron a llegar a la parte administrativa de Medicina Sanitaria mensajes de gente que les vendían carnet de manipulación de alimentos en $1500. Eso es totalmente ilícito porque nosotros no vendemos nada porque todo lo que se lleva adelante desde el Ministerio de Salud es gratuito. Empezó a llegar más y más documentación, así que hicimos la denuncia correspondiente', expresó.

Brindando más detalles acerca de esta situación, el entrevistado mencionó que ya se cumplieron 7 días desde lo ocurrido. En ese tiempo no han tenido novedades desde la Policía de San Juan sobre algún avance significativo en la investigación de este hecho.

'Ahora se cumplen 7 días de esto, yo personalmente me dirigí a la Central de Policía a la sección de Estafas y ahí me tomaron la denuncia. Me imagino que deben estar investigando porque les pasamos todos los datos que teníamos nosotros. Eran perfiles de Facebook, fotos de los carnets que eran parecidos a los que nosotros entregamos que permite conseguir trabajo en toda la Nación. Estamos a la espera de que nos comuniquen algo', sentenció.