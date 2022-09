La vicepresidenta del PRO dio un portazo denunciando a Cáceres y Cornejo

Este jueves 22 de septiembre, Jimena Martinazzo renunció al PRO, pegó el portazo y abandonó su cargo a la vicepresidencia y a la afiliación al partido. La dirigente opositora se fue denunciando a Cáceres y Cornejo. Este viernes en Banda Ancha dio detalles de su renuncia y hundió con sus palabras a los dirigentes locales.

'A la renuncia la vengo pensando desde hace un tiempo, porque cuando yo ingresé al PRO, la convicción y la militancia de los valores no son los que tienen hoy en día', resaltó. Asimismo agregó que hubo muchas cuestiones que la llevaron a tomar esta decisión, una de ellas la denuncia de violencia que erradicó en contra de Eduardo Cáceres, quien estaba imputado por violencia de género pero fue sobreseído a fines de agosto.

La dirigente comentó que ella le comunicó a través de mensajes a Enzo Cornejo, actual presidente del PRO, sobre la situación que estaba atravesando, 'yo le avisé que estaba pasando por una situación de violencia, tengo todos los chats, no me puede decir que no, eso me llevó a realizar la denuncia, la no protección, la de proteger al violento, la de hacer la vista gorda por que era un diputado ,fueron algunas de las causas', explicó.

La exvicepresidenta afirmó que no tuvo el apoyo del partido, pero eso no solo ocurrió con ella, también con un montón de gente que quiere participar, que quiere estar y que no lo dejan entrar, 'es un manejo de una sola persona para su beneficio propio, Enzo Cornejo que quiere ser él y no deja crecer a ningún dirigente departamental y al que habla o quiere un poquito más lo sacan del medio', aseguró.

Tras 10 años de afiliación y trabajo dentro del PRO Gimena Martinazzo pegó el portazo y se fue del segundo espacio político más importante de la provincia, siguiendo la misma línea indicó, que las razones de su renuncia eran inevitables. Aseguró que tras la causa hay una mano negra, porque las pruebas en contra de Cáceres están todas, 'esto está arreglado de otra manera, voy a ir contra todos, ofrezco el expediente, ofrezco la causa, los jueces dicen que la violencia está comprobada y le ponen un agravamiento por violencia de género, Cáceres usa la vulnerabilidad de algunas personas para subsistir dentro de un espacio, es bastante desagradable', sostuvo.

Para finalizar, Martinazzo afirmó que ella no va a estar en ningún lugar donde sostienen la violencia pero no se retirará de la Política, 'para mi no es un lugar para buscar cargos como tienen algunos, para mí la Política es una vocación de servicio, es hacer cosas, preocuparte por el otro, por el que menos puede, pero quiero la seguridad de que en el espacio en el que yo entre la mujer tenga una protección', sentenció.