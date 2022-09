Protesta de los obreros del Penal de Chimbas: 'Que nos paguen lo que trabajamos'

Este viernes 23 de septiembre comenzó de manera agitada en San Juan, más precisamente en el departamento Chimbas. Esto se debe a que decenas de obreros realizaron un reclamo debido a que la empresa que los contrató no les paga en tiempo y forma. Se trata de los trabajadores que están construyendo los nuevos pabellones del Penal.

Walter Espejo, uno de los obreros que formó parte de la movilización, explicó al móvil de Canal 13 que son varias las faltas que mantiene la empresa con ellos. Además de la falta de pago tanto de sus últimas semanas de trabajo como de la primera quincena de agosto, tampoco pudieron acceder a las asignaciones correspondientes también por una equivocación de sus superiores.

'Somos obreros de la empresa PM SAT, el reclamo es la quincena que no nos están pagando. Quieren entregar $10000 para cada operario si entra a trabajar, sino no le van a entregar nada. Están midiendo mal porque los obreros ya tienen el sueldo ganado. También reclamamos las asignaciones que no se las pagaron a los compañeros porque la empresa no presentó en término los papeles. Como si fuera poco nos tienen una deuda con respecto a los haberes de la primera quincena de agosto', expresó.

Acerca de esto el entrevistado manifestó que los responsables ya tienen conocimiento de esta situación. Ellos les habrían prometido solucionar la situación de la quincena de agosto adeudada y finalmente no nada se habría normalizado. A partir de esta acumulación de irregularidades todos decidieron de manera unánime parar para exigir el dinero que se les adeuda.

'Para nosotros es vergonzosa la manera en que nos quieren pagar como si estuvieran discriminándonos, es como que no vale la mano de obra del trabajador. Es como si se estuvieran burlando de nosotros porque $10000 hoy en día no es nada. Hay compañeros que no tienen que poner sobre la mesa para sus hijos. Queremos que nos paguen lo que corresponde, la quincena completa. Deberían haber pagado el miércoles o jueves. Somos aproximadamente 80 personas', manifestó.

Acerca de quien tendría la responsabilidad de solucionar todas estas cuestiones Walter Espejo mencionó que su superior es un ingeniero de apellido Céliz. Sumado a esto los obreros confirmaron que desde la UOCRA les comunicaron que iban a hacerse presentes en el lugar para apoyar su movilización.

'No hemos tenido respuesta de la primera quincena de agosto, ya llevamos un mes y medio así. A algunos les deben $8000 o $10000, te dicen que no es una fortuna pero es plata que los compañeros se ganaron y la necesitan. Esta obra no la levantó el ingeniero Céliz únicamente, lo levantaron todos los compañeros y son los que se esfuerzan todos los días aguantando vientos, lluvia y maltrato de algunas personas. Dejamos a la familia en una situación inestable porque no sabemos si mañana van a comer', sentenció.