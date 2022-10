Las mujeres sanjuaninas arrancaran octubre con un Encuentro para debatir

Octubre será recibido por las mujeres sanjuaninas con un encuentro en el cual tendrán la posibilidad de debatir sobre diferentes temáticas. Esto será posible por la modalidad de los talleres los cuales serán horizontales participativos, según contaron Laura Vera y Perla Welner a Diario 13 este viernes.

Este encuentro será en realidad la previa del Encuentro Nacional de Mujeres, que en su edición 35º se realizará en San Luis. Este pre encuentro tendrá sede en la Facultad de Filosofía desde las 14:30 a las 18 con 10 talleres que en modalidad de debate horizontales tocarán varios temas que preocupan y ocupan a las mujeres de la provincia.

Esta actividad es abierta y gratuita a todas las mujeres de la provincia, por lo que la que desee participar solo debe acercarse, según precisaron Laura Vera y Perla Welner, referentes de Ama de Casa del País y de Movimiento de Mujeres Sanjuaninas.

‘Seguimos haciendo eje en la modalidad de trabajo de la mujer, donde la voz de las mujeres que cuentan sus preocupaciones, sus problemas, su historia deben escucharse. Todos estos debates nos han permitidos estos 35 años avanzar muchísimo en derechos para nosotras porque se han plasmado en leyes, se han consolidado muchísimos movimientos en todo el país que a día de hoy luchan por sus derechos, por lo que esperamos que la voz de las mujeres se haga escuchar para hacer una lectura de su realidad y así puedan cambiar cosas’, manifestó Perla.

Por su parte, Vera destacó que en cada unon de los talleres no habrá disertantes, sino que la idea es que todas las asistentes tengan la misma posibilidad de debatir. Entre las temáticas que se abordarán están contempladas la educación, la salud, el deporte, la juventud, la inclusión, y el trabajo. Aunque la titular de Amas de Casa del País destacó la importancia de que siempre esté abierta la posibilidad de parte de las organizadoras a sumar temáticas innovadoras o que antes no estuvieron o no están contempladas.