Luego de varios días una joven trans será internada tras reclamar atención

Fernanda Montero hace 5 meses se intervino quirúrgicamente para implantarse senos. La joven trans detalló en Diario 13 que su problema al comienzo fue la falta de cicatrización de uno de sus pechos, pero hace poco llegó la fiebre y fuerte malestar. Recién este jueves le dieron una respuesta que alivia un poco.

La intervención llevada a cabo hace 5 meses fue generada en el Hospital Rawson, desde hace unos días va a buscar atención médica, pero no la encontró hasta este jueves. Fernanda señaló ‘me parece un atropello’ referenciando a lo que la falta control a su estado. A la vez añadió ‘no me sutura la herida de uno de los pechos. Estoy sin ninguna respuesta positiva, no me atendió ningún médico’. Ante ello sentenció que si bien le hacen curaciones lo que necesita es que un médico le recete antibióticos.

En su preoperatorio todo salió bien en los resultados, por ello es que le resultó extraño lo que tuviera problemas. Otro de los puntos que destacó es que las heridas son diferentes debido a que uno de sus pechos fue trabajado por un médico y el otro por su asistente. También le dijeron que debía usar un corpiño ortopédico, pero el mismo le cortaba la circulación de la sangre, por lo que dejó de usarlo para no perjudicar su proceso de sanación.

Fernanda mencionó a este medio ‘estuve meses con el problema de que se vea la prótesis’, pero ese no es el único problema. Hoy ella debe volver a someterse a drenajes porque se le sale fluido.

Además, ella sacó turno con infectología, donde le recetaron análisis. Fernanda indicó que le quieren hacer una biopsia por el motivo que no cicatriza. Sin embargo, fue contundente al decir que en caso de que la quieran volver a operar ella no está dispuesta. Solo quiere que le den la atención correspondiente para poder cicatrizar y vivir su día a día de manera normal.

Luego de instalarse en el hospital Rawson, llegó una respuesta que alivia un poco su malestar. Según le indicaron desde este viernes la internarán para hacerle los controles necesarios y posteriormente los análisis correspondientes para buscar la razón de los dolores, falta de cicatrización y la necesidad de drenar líquido del pecho. Con esta medida, de acuerdo a lo que comentó Fernanda, los médicos buscarán el tratamiento acorde a su padecer.