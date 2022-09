El lamento del dueño de la casa que se incendió en Albardón: ‘Lo perdí todo’

Con la cabeza gacha, el semblante triste, derrotado, José Luis está en el medio de su casa que ahora solo es restos tiznados o un gran muestrario de como arrasa el fuego en solo instantes. Aunque aún se desconoce la causa que causó el incendio que lo dejó en la calle, el hombre contó al móvil de Canal 13 que en varias oportunidades les advirtió a sus vecinos y a la Municipalidad de Albardón que algo así podía suceder.

Luego del intenso trabajo de los Bomberos Voluntarios del departamento, nada quedó de su vivienda y sus dos autos. Aún se desconoce y se investigan las causas que originaron las llamas en esta propiedad, pero la víctima comentó que en varias oportunidades les pidió a algunos de sus vecinos que limpiaran sus terrenos, porque la vegetación seca que tenían acumulada como basura podía hacer que se produjera un siniestro.

También detalló que la empresa que les vendió el terreno no realizó del todo la urbanización del lugar. ‘Podría haber sido una chispa, intencional o no yo lo perdí todo. Me quedé sin casa y sin mis autos’, manifestó.

José Luis contó también que con un vecino se acercaron en una oportunidad a la Municipalidad de Albardón para proponerles que les limpien el terreno para evitar que se produjera un incendio. La medida preventiva de parte de estos dos ciudadanos no fue tomada en cuenta por el municipio.

La cámara de Canal 13 hizo recorridas por la casa donde todo se ve negro. Mientras el hombre desesperanzado contó que los electrodomésticos, muebles y autos se perdieron de un momento a otro y no pudo rescatar nada. Además, confirmó que no estaba en la vivienda en la que vive solo. ‘Afortunadamente tuve que salir por motivos personales. Me enteré por los vecinos’, dijo.

José Luis aseguró que esta clase de incendios no es un hecho aislado, sino que en la zona ya se había dado. ‘Por una cuestión burocrática me pasó esto a mí, pero le podría haber pasado a cualquier vecino’.

Por último, José Luis pidió a los sanjuaninos que puedan y quieran colaborar con él lo hagan porque está desesperado, desbordado por la situación. ‘Yo me dedico a hacer de todo’, puntualizó, al mismo tiempo que dejó su número de contacto: 2645403584.

Un albardonero tuvo grandes pérdidas este martes por un brutal incendio. Las llamas producidas por el siniestro arrasaron con dos autos y una casa en horas de la tarde, alrededor de las 16:30 horas, según informó el medio local Albardón noticias.

El gran fuego se originó en una vivienda y también atacó a dos vehículos en las inmediaciones de calle Arevalo antes de Lozano. Las llamas se pudieron ver desde varias cuadras, según registraron los vecinos de la zona con sus celulares.

El medio albardonero informó que afortunadamente en el momento del voraz incendio no se encontraba nadie en el interior de la casa, ni en los autos. La familia afectada solo lamentó pérdidas materiales.

El dueño de la vivienda afectada por las llamas, de apellido Carrizo, llegó minutos después de iniciado el incendio. Luego llegaron el personal de Bomberos Voluntarios de Albardón y personal de la Comisaría 18º, como así también camiones hidrantes de la municipalidad.