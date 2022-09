Esperan financiamiento de ENOHSA para colocar los primeros 20.000 medidores de agua en el Gran San Juan

Desde OSSE esperan un financiamiento de ENOHSA para colocar los primeros 20.000 medidores de agua en el Gran San Juan. En contacto con Banda Ancha, el presidente de OSSE, Guillermo Sirerol dijo que están trabajando en conjunto con otras provincias para adquirir los artefactos de medición más baratos, que por unidad pueden superar los 150 dólares.

“Lo importante del servicio medido es que va a llegar a distintas zonas que se han diagramado, zonas de calor alta, donde tenemos los mayores consumos para ir equilibrando nuestra red de agua”, aseguró. OSSE deberá devolver estos fondos a través del programa Promes enfocado a mejoras en máquinas y sistemas micro y macro medición.

Según explicó el fin no es obtener mayor recaudación sino concientizar y trabajar en conjunto con el usuario para controlar los consumos excesivos, “uno no puede controlar lo que no puede medir”, manifestó.

Es por eso que una vez colocado el medidor, los primeros meses servirán de prueba piloto para determinar cuánto es lo que se ha consumido en metros cúbicos, para comparar cuanto debiera pagar si se aplicara la tarifa medida, con el valor que pague hasta el momento.

“No solo vamos a trabajar en la micro medición, sino en la compra de medidores sobre los conductos principales de OSSE para tener un control del agua que se distribuye”, finalizó.