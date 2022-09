San Juan se llevó el podio completo en un evento internacional de creación de videojuegos

El pasado fin de semana San Juan vivió el TRICK X (Torneo Regional de Inteligencia Computacional) con la organización de la GAME JAM para la creación de videojuegos por grupos. Se trata de un encuentro previo al ARGENCOM 2022 organizado por la institución científica internacional IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), en el que la provincia se llevó el podio completo y una mención especial.

Los premio para los desarrollos sanjuaninos

De la actividad participaron equipos de Colombia, México y Argentina (Buenos Aires y San Juan) bajo la consigna “Inteligencia Artificial utopía y distopia”. Los premios fueron estatuillas y reconocimiento por certificados. Los proyectos fueron evaluados de acuerdo a la originalidad, diseño, calidad artística, calidad técnica, manejo de contenidos y potencial económico. La actividad estuvo organizada por la Asociación de Desarrolladores Emergentes de Videojuegos (ADEV) y la Cámara Sanjuanina de Empresas TIC (CASETIC) en el que recaudaron mercadería para la caja de alimentos de la provincia.

Estos son los ganadores y los links para jugar:

Primer puesto:

Nombre del equipo DarberiuxLanARG

Nombre del juego ALONE IN THE SHADOWS

Puntaje: 262

https://itch.io/jam/tric-x-jam/rate/1691773

Segundo puesto:

Nombre del equipo Moon Valley

Nombre del juego A.N.D.Y IA

Puntaje: 218

https://moonvalleystudio.itch.io/

Tercer puesto:

Nombre del equipo N_gamesindustries290

Nombre del juego Bread Free

Puntaje: 202

https://itch.io/jam/tric-x-jam/rate/1691539

Votación del Publico -> Gano Breakthrough