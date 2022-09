Se realizaron 1500 denuncias en Defensa al Consumidor: conocé el Top 3 de quejas

Constantemente los sanjuaninos y sanjuaninas realizan denuncias a empresas o entidades bancarias por distintos motivos. Estos reclamos primero pasan primero por Defensa al Consumidor, desde donde guían a los ciudadanos para hacerlo de manera correcta. Acerca de esto revelaron que en la provincia durante este primer semestre del 2022 se realizaron más de 1500 presentaciones.

Juan Sancassani, director de Defensa al Consumidor, explicó en Cien por Hora aproximadamente cuántas denuncias formales se han efectuado en estos primeros seis meses del año. Sumado a esto, explicó cuáles son los tres principales motivos por los que se realizan estos reclamos.

'En el primer semestre recibimos más de 1500 denuncias. Las principales son referidas a bancos, planes de ahorro y después siguen las tarjetas de crédito. A las entidades bancarias lo que más se esta solicitando son baja de seguros, de tarjetas, préstamos que se desconocen o cierre total de las cuentas que a veces los bancos no lo hacen. En el caso de planes de ahorro lo más denunciado son la no entrega del vehículo, cuando ya esta pagado, y el reajuste de ese tiempo de no entregado', expresó.

Además, el entrevistado explicó que el cuarto lugar actualmente lo ocupan las empresas de telefonía. Si bien antes solían ser de los principales apuntados por los ciudadanos y ciudadanas, con el paso del tiempo han ido bajando en este ranking de denuncias. También, Sancassani aclaró que hay más consultas de la gente pero que se resuelven antes de llegar a una denuncia.

'Si bien estas 1500 son denuncias formales, también recibimos gente que asesoramos y quizás no llega a una denuncia. Nosotros tenemos un área que se llama Gestión Previa donde hacemos contacto con distintas empresas o gerentes de banco y directamente cuando sabemos que son temas que se resuelven rápidamente, se llama por teléfono, se hace la gestión y se resuelve sin la necesidad de abrir un expediente', sentenció.

Por último es importante mencionar cuáles son las vías que tiene la gente para realizar consultas. Pueden hacerlo en la isla en la planta baja del Centro Cívico o también se pueden comunicar al 0800 333 2266 o al 4306400.