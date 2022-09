Vecinos de Santa Lucía reclaman en el municipio por 'abandono de barrios'

En la mañana de este jueves 8 de septiembre, vecinos de la zona norte del departamento de Santa Lucia reclamaron en la plaza departamental, frente al municipio por abandono en el barrio Noroeste 3 y aledaños. Carolina Otarola, es parte de la Organización Civil 26 de julio y dialogó con el móvil de Canal 13, quien llegó hasta el lugar para dar conocimiento de la situación.

Otarola reveló que ellos piden que el intendente los atienda ya que reiteradas veces le hicieron llegar notas y nunca recibieron una respuesta, 'desde la gestión de Marcelo Orrego estuvimos presentando notas para ver si nos podía atender por la calidad de vida en la que vivimos, en el barrio Noroeste 3 no contamos con comuna municipal, no contamos con alumbrado, pavimento, el camión de residuos no entra, las calles están llenas de escombros, la inseguridad es cada vez peor, es lamentable vivir ahí', expresó.

En el barrio viven 165 familias. Carolina comentó que en un tiempo atrás realizaron un polideportivo pero luego fue sustituido por una escuela, los vecinos sostienen que fue una mala decisión ya que 'lo único que consiguieron fue arrastrar a los jóvenes al robo, a las adicciones, realmente no podemos seguir', sostuvo la vecina.

En medio de la manifestación los vecinos aclararon que van a esperar una respuesta y que si no reciben una, se concentrarán todas las semanas y todos los días que sean necesarios.