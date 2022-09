Por primera vez habló la sobreviviente del accidente en Ruta 40 y Calle 11

Este viernes familiares y víctimas de siniestros viales ocurridos en Ruta 40 y calle 11 se manifestaron para pedir seguridad en esa zona. Esto se debe a que en la jornada del jueves ese tramo se volvió a cobrar una vida. Esto trajo a la memoria el accidente que tuvo como protagonista a una pareja sanjuanina que llevaba una carta al presidente con el fin de que pudieran cumplir el sueño de la casa propia. Lamentablemente, este hecho tuvo como víctima fatal a Ariel. En tanto su pareja Ana Oviedo quedó internada un largo tiempo pero logró recuperarse.

A casi cuatro meses del siniestro vial, Ana Vanesa Oviedo, esposa de la víctima, charló en exclusiva con Canal 13. Ella manifestó que salió adelante por sus hijos, y para afrontar la difícil situación debe trabajar horneando pan. Ana mencionó que ella estaba muy esperanzada ese día, porque veían la posibilidad de por fin obtener su tan deseada casa. Estuvo un largo tiempo en terapia intensiva donde su vida corría riesgo. Pero al salir de allí y las posteriores operaciones, comenzó con un proceso de recuperación muy duro.

Para poder pagar sus deudas, ella debe hacer pan y semitas las cuales hornea con el horno de su vecina. Esto se debe a que la indemnización fue de $300 mil pesos lo que no le duró mucho. Todo se fue en alquiler y arreglos de la vivienda. En este sentido mencionó 'no tengo los medios para adquirir los elementos y mi cocina no puede más. Mi vecina me presta para hacer el pan y la gente del barrio me compra'.

Otro de los puntos que le llama la atención a Vanesa es que la gente en la calle la detiene para abrazarla, emocionados de verla recuperada. 'Yo hoy estoy bien y sé que mucha gente pidió por mi salud ella' comentó.

En cuanto a la manifestación señaló que le aconsejaron que no era prudente que vaya debido a su salud, pero ella apoya esta iniciativa. 'Sé que tengo que sanar y le pongo mucha voluntad. Me da mucha impotencia porque la gente no toma conciencia' señaló en cuanto a los accidentes. No dejó de lado que vialidad nacional debería colocar más señalización debido a la peligrosidad de la zona.

Su vivienda aún es un sueño que no cumple, a pesar de que desde Nación se comunicaron con ella debido a la repercusión del caso. En ese momento le dijeron que se tenían que hacer cargo desde el Gobierno provincia. Por ello Luis Rueda la recibió y él se comprometió en ayudarla. Aunque ella sentenció que no hubo nada concreto y es algo que ella necesita porque una vivienda sería una gran solución para sus problemas.