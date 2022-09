Tensión en Ruta 40: vecinos de Pocito protestaron tras las muertes por accidentes

Por la mañana de este viernes 9 de septiembre se vivieron momentos de tensión y tristeza en Pocito, precisamente en el cruce fatal entre Ruta 40 y calle 11. Luego de que decenas de personas murieron en el lugar por siniestros viales, sus familiares y demás vecinos se organizaron para reclamar por una obra que les brinde mayor seguridad.

En el lugar se presentaron los allegados de quienes fallecieron en la zona, el propio intendente de Pocito, Armando Sánchez y el titular de Vialidad Nacional, Jorge Deiana. En representación de los afectados habló Hebe Rosales ante el móvil de Canal 13, quien manifestó que ya están hartos de la situación.

'Todo el pueblo pocitano esta de duelo no sólo por lo que ocurrió el jueves que fue la gota que rebalsó la copa. Acá cruzan adultos mayores, adolescentes, es una ruta imposible de transitar. Lo que necesitamos es una solución de Nación, el municipio nos puede dar una solución con una rotonda quizás, pero desde Nación necesitamos un puente. Las vidas no se recuperan, los fierros si. Los pocitanos estamos muy tristes porque parece que estamos solos', explicó.

Un productor de la zona también se hizo presente y le pidió a Deiana que les de una autorización para que ellos mismos se encarguen de hacer una rotonda en la zona. 'Es un peligro, si no la pueden hacer ustedes, autorícenos a los productores y la vamos a hacer nosotros. Pongan lo que hay que poner a nivel nacional para hacerlo', expresó.

'El problema de la Ruta 40 es integral, no es solamente de la 11, ha habido accidente desde el límite de San Carlos hasta calle 9. No es que nos resistamos a hacer algo provisorio, la solución de fondo como dicen ustedes va a llevar un tiempo. La obra se licita a fin de año. Hemos tenido en estos últimos 2 meses por lo menos 20 siniestros fatales. Yo respeto el dolor de la gente, pero no hay una solución instantánea. No podemos ocultar la realidad, las vidas se perdieron y hay un dolor extremo', le respondió Deiana.

Mientras los hombres hablaban ante los micrófonos, llegaban varios camiones al lugar repletos de ripio con el objetivo de arrojar sus cargamentos sobre la Ruta 40 para comenzar de inmediato con una obra provisoria. Sin embargo, personal de Gendarmería Nacional Argentina llegó al lugar con la intención de detener a los camioneros lo que provocó un violento enfrentamiento.

Los vecinos comenzaron a empujar a los gendarmes para que les permitan descargar el material, mientras los familiares de las víctimas gritaban de forma desgarradora. 'A ustedes no les han matado a nadie, a mi si', 'Digan quién es la persona que les da la orden y que dé la cara', 'No te produce nada las fotos de es cartel', expresó uno de los presentes señalando una bandera que sostenían miembros de Familias de Dolor mostrando los rostros de los fallecidos.

Finalmente los vecinos armaron un cordón humano para que dejaran descargar a los camiones. No obstante, esto no terminó de ocurrir ya que el secretario Carlos Munisaga se hizo presente y comenzó a dialogar con los manifestantes. De esta manera se logró calmar la situación, con la promesa de que la próxima semana serán recibidos por Sergio Uñac.