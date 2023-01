Grabó el violento ataque que sufrió en el interior de su taxi

La inseguridad sanjuanina tuvo como víctima a un personaje sanjuanino. Popularmente conocido como el ‘Caza-Noticias’, Armando Garcés contó a detalle en Canal 13 como fue el violento asalto en el cual dos jóvenes le robaron el celular. Pero para ello, le reventaron el vidrio de una de las ventanas del taxi y le pegaron con un palo en la nuca.

El miércoles por la tarde, cuando el taxista uruguayo, hace años radicado en la provincia, activó la aplicación. En ese momento le entró un viaje con destino a la calle Frías y Picasso, en el Barrio Teresa de Calcuta, por lo que se dirige hacia allí. Una vez en el lugar, su pesadilla comenzó.

‘Cuando llegué al domicilio no salía nadie, por lo que mandé un mensaje a través de la aplicación de que estaba en la puerta de la dirección que me dio el supuesto pasajero. Entonces miro para mi izquierda y veo un muchacho que me hacía señas como diciéndome que él había pedido el pasaje, por lo que me arrimé hasta donde estaba’, contó el conductor de taxi.

Al acercarse vio a dos jóvenes, uno sentado a un costado y otro en la vereda opuesta. Entonces se le acercaron repentinamente y lo sorprendieron. ‘Bajo el vidrio del auto y le pregunto a donde vivía, y fue en ese momento que me manoteó el celular metiendo casi medio cuerpo adentro del auto por la ventana. Allí empezamos a forcejear, y cuando miró para el otro costado el otro intentaba meterse y robarme cosas que tenía en el asiento. Fue ahí que siento una fuerte explosión. ¡Me reventaron el vidrio con un palo y me dieron en la nuca!’, dijo el ‘Caza-Noticias’ rememorando a detalle un hecho más del flagelo de la inseguridad sufrida en la provincia.

Con el celular en su poder, el ladrón se fue alejando y los últimos forcejeos fueron culminando. El otro joven también se alejaba. En medio del ataque Garcés intentó arrancar el auto que se le había parado, pero no lo logró. ‘De los mismos nervios seguro no pude arrancarlo’, expresó todavía con bronca por lo vivido.

Acto seguido, el taxista amagó con sacar un elemento de defensa dejo del asiento. Este amague es visto por los ladrones y al sentirse amenazados empezaron a correr, para perderse entre la calle del barrio, seguramente metiéndose a una de las casas. A los pocos segundos, el trabajador logra encender el auto y salió a buscarlos, pero ya era muy tarde porque ya se habían refugiado.

Garcés llamó al 911 y en aproximadamente siete minutos, los efectivos estuvieron en el lugar. Pero la recorrida del patrullero tampoco tuvo éxito con el paradero de los jóvenes. Por lo que, el ‘Caza-Noticias se dirigió a la Comisaría, hizo la denuncia y como pruebas presentó las imágenes que había registrado de todo el hecho con una cámara que tiene en el interior de su auto.

‘Espero que la Policía haga algo, porque si con esos datos que yo le estoy dando. Con esa filmación no los agarran entonces no sabemos dónde estamos viviendo. Es decir, estamos en tierras de nadie’, manifestó ofuscado.

‘No soy el único taxista que sufre robos. Y muchos casos se dieron en el mismo lugar. Todos los taxis ya saben quiénes son, ya saben que son los mismos los que nos roban a los taxistas, a los adultos mayores. Y la Policía aún más saben quiénes son’, cerró indignado el taxista víctima de la inseguridad sanjuanina.