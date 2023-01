Habilitaron Ruta 40 camino a La Rioja, piden transitar con precaución

La creciente se había apoderado de la Ruta 40, en el tramo de huaco en el límite con la Rioja a partir de intensas lluvias durante las primeras horas de este viernes. El temporal afectó el paso desde el kilómetro 3700 hasta la entrada de la mina Gualcamayo.

El dato fue difundido desde vialidad provincial y aconsejaron transitar con precaución y respetar las indicaciones de los inspectores de la institución.

Más temprano, también había quedado habilitado el paso de Agua Negra hacia Chile, con las condiciones dadas para que se retome el tránsito vehicular por la zona, alrededor de las 9 de la mañana. Fuertes nevadas y tormentas que estaban azotando a este sector de Chile, afortunadamente no fueron tan intensas como para motivar un nuevo cierre de este camino.

Otro detalle no menor que destacaron las autoridades, es que todavía no han podido normalizar el servicio de telefonía en la zona. Allí solamente funciona Movistar, pero desde el pasado jueves 12 de enero que los dispositivos no pueden conectarse a su señal. Debido a esto si surge una urgencia, en el campamento que tiene Vialidad Nacional en la zona de Las Flores frente al Hotel de Pismanta, hay conexión Wi Fi para que puedan conectarse quienes realmente la necesiten.