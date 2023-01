Sanjuaninas le pusieron un freno a la ex miss universo que pide más reinas del sol

Una joven ex miss universo por Argentina dio su opinión frente a los cambios en el rol de la mujer en la Fiesta Nacional del Sol. En pocas palabras ella catalogó como nefasto que eliminarán el nombramiento de reina para pasarlo a Embajadora y aún mayor es su enfado por el nuevo rol bajo el programa 'Forjar Caminos'. En este contexto, Diario 13 consultó con embajadoras del sol, referentes del feminismo, de diversidad de género y periodistas con perspectiva de género para conocer su opinión sobre los dichos de Alina Luz Akselrad.

Algunas de las declaraciones de la cordobesa que en la actualidad vive en México expresan 'Era de mis favoritas hasta que empezaron a elegir Embajadoras en vez de Reina Nacional del Sol. No sólo que le cambiaron el nombre, sino que le sacaron los atributos (la corona, el cetro, la capa y la banda) y en lugar de eso, algo que me pareció nefasto, les dieron un collar con un círculo en el medio que parece un cencerro de vaca'. En su alocución también menciona 'Ahora me doy con que ni siquiera van a elegir embajadora, creo que hay mucha gente que se opone a los certámenes de belleza sin reconocer cuál lo que realmente representan y cuál es el rol de una miss y de una reina. Por reconocer y satisfacer a grupos y sectores minoristas, que son los grupos feministas radicales con los que no estoy de acuerdo, se terminan haciendo estas cosas cortando con tradiciones'.

De este modo, Gisel Carranza estudiante de comunicación y periodista de La Mecha dio su mirada sobre los cambios en la FNS 'Bueno, la verdad es que no tengo mucha información de cómo funciona ahora el tema. Sé que en lugar de la elección de una soberana se puso en funcionamiento la posibilidad de solventar varios proyectos presentados por mujeres sanjuaninas'. En la misma línea indicó 'De lo que estoy completamente segura es que en todos los certámenes de belleza de cosifica a las mujeres y eso no puede ocurrir en la época en la que estamos. Esa decisión me parece acertada'. Al consultarle sobre que piensa sobre el ataque al feminismo que hace Akselrad, la joven comunicadora mencionó ' Y bueno, ella es miss universo, claramente va a pensar eso porque se pone en cuestionamiento algo que ella representa. Cuando habla de las feministas se ve claro, ni siquiera sabe qué significa'.

Natalia Antuna, quien es parte del movimiento AEqualis Cultura Diversa, también hizo referencia a los dichos de la modelo argentina. Ella mencionó 'Me parece que es una postura que desde muchos sectores se ha planteado, pero con la cual (al menos yo) no estoy de acuerdo'. A ello le sumó 'La transformación que ha tenido la Fiesta del Sol tiene que ver con un avance que se ha dado en la provincia también. Entiendo que el lugar de la mujer a pasado a tener otro tipo de protagonismo. Y es muy válido, sobre todo en sitios tan conservadores cómo en el que vivimos nosotres'. Para continuar detalló 'La elección de la "reina" siempre fue en función de una belleza hegemónica que incluiste durante muchos años no se correspondía ni con las características locales (por ejemplo el solicitar una altura mínima, mayor al promedio de nuestra población). La chica del vídeo intenta justificar la "necesidad" de que exista una reina, sumándole un montón de requisitos "que sepa oratoria", "que promocione los lugares turísticos", pero nunca habla del estándar de belleza, del desfile, de la competencia'.

Antuna mencionó que 'El rol de las embajadoras tiene que ver con mujeres emprendedoras, sin requisito de edad, peso o altura. Si no una mujer que pueda contar su historia e inspirar a otras. Porque quienes no cumplimos con los estándares de belleza impuestos no nos sentimos para nada identificadas con esas "reinas", no son un modelo alcanzable, y han generado por décadas muchas problemáticas (alimentarias, psicológicas) en generaciones enteras de mujeres'. En cuanto a las palabras de la joven sobre el feminismo indicó '"culpar" al feminismo es el camino rápido y "bien visto" por algunos sectores. Antes podés justificar efectivamente la necesidad de la existencia de una reina, decimos "es culpa del feminismo" y listo, como si fuese la solución. La opinión de esta chica no aporta a la reflexión, no invita al diálogo, no conoce de las realidades de cada provincia, por ende no es más que eso, una simple opinión'.

Victoria Godoy, a Secretaria de CEPEL (Centro de Estudios Políticos Encuentro Latinoamericano) explicó 'Es un grave error creer que las Mujeres sólo podemos destacarnos en un certamen de belleza, como así también creer que San Juan es puramente conservador'. Además, indicó 'Creo que la apuesta de la FNS 2023 es dejar atrás pesados criterios de estética por los cuales una mujer puede sentirse digna de representar a los sanjuaninos y las sanjuaninas. Y esto no tiene que ver con contentar a minorías, si no con hacerse eco e institucionalizar la idea que además de maquillarnos y vestirnos, forjamos caminos en la comunidad sanjuanina con una fuerza y una dedicación que también es digna de destacar. Somos Reinas construyendo Cultura en el territorio, tenemos mucho que decir y que soñar'.

Godoy también señaló 'Ya quedó obsoleta la idea de enfrentar a las supuestas feministas radicales con la sociedad. El feminismo no hace más que poner en duda aquellos únicos roles que nos supieron otorgar; nos reconoce diversas: madres o no, trabajadoras, músicas, escritoras, emprendedoras, artesanas, jefas y empleadas, docentes, estudiantes, entre tantas'. Para finalizar dijo 'Celebro la decisión del Ministerio de Turismo y Cultura, que no busca enfrentar sino abrir puertas para redescubrir San Juan a través de otras mujeres'.

Marilyn Pereyra, representante de Ni Una Menos en San Juan indicó 'No tengo mucho que opinar en términos de certámenes de belleza y lo que representa una reina, porque me parece que lo argumenta bastante bien'. A ello le sumó 'con respecto a lo que dice sobre el movimiento feminista,es que puede ser cierto que gracias a los movimientos feministas y un montón de luchas que venimos dando con respecto a la imagen, al cuerpo, la hegemonía, a la cosificación el resultado sea este, el de cambiar el nombre y de cambiar que las mujeres representantes de nuestra provincia tengan otras características. Lejos de ser un problema para conformar a una minería, me parece que es un gran pasó y que habla muy bien del movimiento feminista justamente'.

Desde el Movimiento Memorias feministas, Fátima Rosales indicó 'el ítem más importante me parece que es la de seguir colaborando en reforzar la idea en las personas en general, y de las mujeres o feminidades en particular, de un estereotipo de belleza que primeramente tiene que ver con la delgadez ("las medidas de tu cuerpo") y así también con rasgos repetitivos como el color de ojos, el maquillaje montado en todo momento, el pelo largo y bueno ni hablar de la diversidad en el color de la piel ni mucho menos de diversidades corporales como sería una mujer o feminidad con discapacidad o de género diverso'. Con estos caracteres, Rosales señaló que muchas personas quedan fuera de estos parámetros hegemónicos. Analizando su video referenció 'Otro ítem por ejemplo, esta chica hizo referencia al premio que recibieron las embajadoras diciendo que parecía un cencerro ¿Qué quiso decir? O ¿Con qué se relaciona comúnmente un cencerro?'. Con ello argumentó que hay un uso de metáforas que aluden al campo, y en concreto a un animal específico.

Quien también dio su punto de vista fue Celeste Sánchez, Embajadora por el departamento Sarmiento. Ella habló sobre las palabras de la Miss Universo que señala que la cosificación no viene desde las candidatas sino del jurado o quienes ponen esa mirada en ellas. Es por ello que la sanjuanina mencionó 'yo pienso lo mismo que piensa ella, creo que la cosificación viene desde afuera y la subestimación de la mujer también'. En sus palabras también referenció el rol de embajadora que cumplió junto a sus compañeras, ya que para ella cumplieron actividades fuera del rol para el que fueron elegidas. 'Si te das cuenta las embajadoras elegidas están totalmente invisibilizadas y subestimaron a su rol luego de ser elegidas. Solo tuvieron como espacio asistir a fiestas en otras provincias y como mucho conducir un programa de TV, cuándo para mí deberían estar visibilizando más campañas de turismo' señaló Sánchez. En su reflexión sentenció que detrás de la banda hay mucho más y que las responsabilidades que les dieron no coinciden con el lugar de embajadoras para el que fueron elegidas. Lo que también sentenció es que en el jurado deberían estar representadas las minorias sociales.

Desde el Ministerio de Cultura de la provincia no quisieron emitir su palabra. Diario 13 se contactó con Andrea Sánchez quien es la actual coordinadora general de la FNS y solo indico 'Yo ya di mi postura con respecto al cambio de rol'.