Veterano sanjuanino habló sobre el juicio que conmueve al país: ‘El rugby no tiene nada que ver’

El juicio por el homicidio de Fernando Báez Sosa, conmueve al país y desata emociones por la gravedad del sucedido y la forma en que sucedió. Se trata de un caso con amplia cobertura periodística que en muchos casos pone el énfasis en el hecho de que los 8 imputados son jugadores de rugby, debido a esto, Canal 13 consultó con un veterano de la disciplina, actual entrenador en la Universidad Nacional de San Juan, Guillermo Bacaro, quien aseguró que “el deporte no tiene nada que ver”.

Guillermo Baccaro con sus hijas Julieta y Victoria, parte del equipo de Huazihul

Y señaló que la prensa coloca al rugby en primer lugar al referirse al crimen del joven a la salida de un boliche en enero del 2020. “Poner a un deporte al frente de un asesinato u homicidio está mal, porque nosotros no enseñamos a los chicos a matar o al golpear”, expresó Bacaro, quien también entrena al conocido equipo Veteranos Informales No Obsoletos Sanjuaninos (vinos).

Al medio, Francisco hijo de Guillermo, también jugador de rugby

Al respecto agregó, “yo pienso que tiene nombre y apellido la persona que mató asesino y golpeo”. Consideró que la educación de la casa y la situación social de cada persona son factores que hay que tener en cuenta, “se creen dueños de las cosas y después tienen esas consecuencias, el rugby no tiene nada que ver”.

Guillermo es entrenador de la M14 de la Universidad Nacional de San Juan

Así mismo hizo referencia a las declaraciones de Agustín Pichot, ex capitán de los Pumas sobre las famosas ‘bienvenidas’, que según manifestó, eran violentas y que se naturalizaron en los clubes. “Es una de las cosas que se viene haciendo hace 25 años atrás y nunca estuve de acuerdo con eso. Yo soy entrenador se chicos de 14 y 15 años y la bienvenida es un buen abrazo, una entrega de manos o de ultima una aerosol de pintura (en la cabeza) te lavás y se te sale el color”, dijo el hombre que también instruyó al equipo femenino del club Huazihul durante el 2022.

Familia de rugbiers, Guillermo con su hermano Roberto

A los sumo expresó, un corte de pelo, aunque ahora se respeta mucho por el estilo personal de los jugadores, “antes también se pelaba, lo que paz cuando te egresas de la facultad también”, rituales que aseguró, no son exclusivos de una sola disciplina deportiva.

Guillermo fue entrenador de rugbi femenino den el club Huazihul durante el 2023

“Con la vida de las personas no se juega y si lo tienen que condenar que los condenen”, dijo y finalizó, “no somos todos iguales, por eso no estoy de acuerdo con que manchen todo el deporte”.