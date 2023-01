Murió el papá de Cristina Olivares, a diez años de su femicidio

Desde la asociación Familias Unidas por el Dolor del femicidio dieron a conocer que falleció Antonio Olivares, quien era el padre de Cristina, la joven que fue asesinada de 163 puñaladas en medio de un plan ideado por su esposo, la amante y la cuñada de esta última.

Luego de que se conociera triste deceso, en las redes sociales se multiplicaron los mensajes de dolor por Antonio Olivares. Esto se da luego de diez años atrás sufrió uno de los crímenes más atroces de la historia de la provincia.

El caso de Cristina

Cristina Olivares tenían dos hijos con Miguel Ángel Palma. Ella quiso separarse de él, por innumerables hechos de violencia de género que los había denunciado. Pero siempre volvían.

Todo fue hasta un día en que él la citó a la casa de sus padres en Pocito. Ella fue emboscada en el camino por Palma, su amante y la cuñada de la mujer. Ellos ataron a Cristina. Luego la apuñalaron 163 veces para después abandonar su cadáver a la intemperie.

Tras la autopsia determinaron que sus agresores la inmovilizaron con un cinturón de un saco, la golpearon, le hicieron cortes en el rostro y en el resto de cuerpo. Los forenses señalaron que su muerte fue dolorosa y lenta.

En la investigación determinaron que Miguel Palma, el exmarido de Cristina, a Rosa Videla y a Noelia Corvalán, cuñada de Videla eran los autores del crimen. Todos fueron a juicio y recibieron la misma condena: prisión perpetua.

Cabe recordar que en el 2022 Palma fue autorizado a salidas transitorias. Por los que los padres de Cristina pusieron el grito en el cielo. Por este caso, Canal 13 habló con ellos y señalaron lo que la jueza de Ejecución Penal, Lidia Rut Reverendo les indicó. ‘Nos dijo que se le había escapado. Que no lo había querido hacer, que no fue intencional lo que ha hecho. Que no sabía que sus padres estaban bien. Y que tiene 1800 causas, lo que dicen siempre, que están repletos de trabajo y que no pueden ver caso por caso. Que no sabía la severidad del caso y que había sido tan grande y emblemático y atroz. Y por eso ha pasado lo que ha pasado, pero que no fue intencional’, les habría dicho. Tras este episodio, el papá de Cristina Olivares aseguró que seguirán de cerca controlando que ningún femicida tenga beneficios.